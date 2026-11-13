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Tổng thống Ukraine Zelensky gặp các đặc phái viên Mỹ

Thứ Sáu, 05:36, 13/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ireland ngày 12/11, sau khi các quan chức Mỹ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Theo hãng tin Suspilne của Ukraine, tối 12/11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đã tới Ireland để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc gặp diễn ra sau khi hai đại diện Mỹ kết thúc chuyến thăm Moscow và tiến hành hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin, Ireland, ngày 12/11/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, truyền thông đưa tin ông Witkoff và ông Kushner sẽ tới Ireland ngay sau các cuộc đàm phán tại Moscow để tham dự cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Tổng thống Zelensky tại Dublin.

Cuộc gặp diễn ra tại sân bay quân sự Casement ở Baldonnel, gần thủ đô Dublin. Theo một số hãng truyền thông, an ninh tại khu vực diễn ra cuộc gặp được tăng cường nghiêm ngặt.

Trong hai ngày 10 và 11/11, Ukraine, Mỹ và Nga đã nối lại các cuộc đàm phán ba bên về việc chấm dứt xung đột, đánh dấu lần đầu tiên tiến trình này được khôi phục kể từ tháng 2.

Hoạt động ngoại giao tiếp tục diễn ra trong ngày 12/11, khi ông Witkoff và ông Kushner tới Moscow vào sáng sớm để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc gặp, ông Witkoff cho biết sẽ thông báo tới Tổng thống Zelensky về nội dung trao đổi với nhà lãnh đạo Nga. Trong khi đó, ông Kushner cho biết Mỹ đã bắt đầu thảo luận với các đối tác châu Âu về cấu trúc an ninh của châu lục trong tương lai.

Ông Witkoff cũng công khai tuyên bố dự định trao đổi với Tổng thống Zelensky về kết quả đàm phán tại Điện Kremlin, đồng thời tìm cách thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine lựa chọn hướng đi nhằm chấm dứt xung đột.

Theo truyền thông, đại diện của ít nhất 3 quốc gia châu Âu, gồm Đức, Pháp và Anh, cũng dự kiến tham gia các cuộc thảo luận tại Dublin.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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