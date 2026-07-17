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Tổng thống Zelensky bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Thứ Sáu, 06:16, 17/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/7 đã bổ nhiệm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhenii Khmara giữ chức Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết SBU đã thể hiện năng lực nổi bật trong việc tổ chức các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga và đây là lợi thế giúp ông Khmara đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

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Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhenii Khmara giữ chức Quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Reuters

“Tôi đã giao cho ông Yevhenii Khmara thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng, tiếp tục cải cách lĩnh vực quốc phòng và bảo đảm Ukraine đạt được tất cả những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra”, ông Zelensky viết. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội ủng hộ quyết định bổ nhiệm này.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tiếp tục thay đổi dàn nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chỉ sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm cương vị này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiến hành đợt cải tổ nội các quy mô lớn.

Theo một số quan chức và nghị sĩ Ukraine được truyền thông địa phương dẫn lời, mâu thuẫn giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã leo thang, chủ yếu liên quan đến chương trình cải tổ quân đội và hoạt động mua sắm quốc phòng. Nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak cũng cho rằng Tổng thống Zelensky không hài lòng với việc Bộ Quốc phòng chưa cải thiện hình ảnh của hệ thống huy động quân nhân, vốn nhiều lần vấp phải chỉ trích trong dư luận. Những thông tin này hiện chưa được Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận.

Kiều Anh/VOV.VN
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