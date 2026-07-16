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Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau 6 tháng tại vị

Thứ Năm, 09:52, 16/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thay đổi dàn nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chỉ sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm cương vị này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiến hành đợt cải tổ nội các quy mô lớn.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov xác nhận rời cương vị sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm chức vụ. Trong thông điệp chia tay được đăng tải cùng ngày, ông cho biết việc giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng là "một vinh dự lớn", đồng thời điểm lại những kết quả đạt được trong thời gian tại nhiệm.

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Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov rời nhiệm sở sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm chức vụ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chưa thể hoàn thành mục tiêu cải tổ Bộ Quốc phòng theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt trong việc khắc phục những tồn tại liên quan đến công tác quản lý và minh bạch.

Đến nay, Tổng thống Zelensky chưa công bố lý do chính thức dẫn đến quyết định miễn nhiệm ông Fedorov. Động thái này diễn ra trong khuôn khổ đợt cải tổ nhân sự quy mô lớn của Chính phủ Ukraine, trong đó Thủ tướng Yulia Svyrydenko cùng toàn bộ nội các cũng đã rời nhiệm sở.

Theo một số quan chức và nghị sĩ Ukraine được truyền thông địa phương dẫn lời, mâu thuẫn giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã leo thang, chủ yếu liên quan đến chương trình cải tổ quân đội và hoạt động mua sắm quốc phòng. Nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak cũng cho rằng Tổng thống Zelensky không hài lòng với việc Bộ Quốc phòng chưa cải thiện hình ảnh của hệ thống huy động quân nhân, vốn nhiều lần vấp phải chỉ trích trong dư luận. Những thông tin này hiện chưa được Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận.

Ông Fedorov gia nhập Chính phủ Ukraine từ năm 2019 với cương vị Bộ trưởng Chuyển đổi số và được biết đến là người thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ số, máy bay không người lái (UAV) và các giải pháp công nghệ dân sự vào hoạt động quân sự.

Sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 1/2026, ông tiếp tục mở rộng hợp tác giữa Ukraine với Palantir - công ty công nghệ của Mỹ chuyên về phân tích dữ liệu và phát triển các giải pháp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Trong cuộc gặp Giám đốc điều hành Palantir Alex Karp hồi tháng 5, hai bên đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu chiến trường và lập kế hoạch tác chiến. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các công nghệ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát hiện mục tiêu trên không, dự báo các cuộc tấn công và nâng cao năng lực lập kế hoạch quân sự.

Palantir cũng tham gia phát triển nền tảng Brave1 Dataroom, cho phép các nhà phát triển Ukraine tiếp cận dữ liệu thực tế từ chiến trường để huấn luyện các mô hình AI. Phía Ukraine cho biết công nghệ của công ty này đã được tích hợp vào quy trình xử lý thông tin tình báo và hỗ trợ lập kế hoạch cho các chiến dịch tấn công tầm xa. Trước đó, Giám đốc điều hành Alex Karp từng tuyên bố phần mềm của Palantir đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định mục tiêu của quân đội Ukraine.

Ông Fedorov thay thế ông Denys Shmyhal, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 7/2025 nhưng cũng chỉ tại vị chưa đầy 6 tháng trước khi được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Năng lượng trong một đợt cải tổ nội các sau bê bối tham nhũng. Trước thời điểm điều chuyển, Tổng thống Zelensky từng đánh giá ông Shmyhal đã đạt được "những kết quả tích cực" trong quá trình điều hành.

Trong những năm gần đây, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine liên tục thay đổi khi nước này đối mặt với nhiều sức ép từ chiến sự, hoạt động huy động quân nhân và các vụ việc liên quan đến mua sắm quốc phòng. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và Rustem Umerov trước đó cũng rời cương vị sau khi xuất hiện các cáo buộc liên quan đến sai phạm trong hoạt động mua sắm trang thiết bị quân sự và các hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ từ phương Tây.

Theo truyền thông Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko hiện là ứng viên được đề cử thay ông Fedorov. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm vẫn cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn theo quy định.

Giang Bùi/VOV.VN
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