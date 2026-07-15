Ukraine tấn công nhà máy điện lớn nhất Crimea, Nga cắt điện theo giờ

Trong một thông báo trên ứng dụng Telegram, lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết họ đã tấn công nhà máy nhiệt điện Balaklava trong đêm 14/7. Sevastopol, một trong những thành phố lớn nhất ở vùng lãnh thổ Crimea hiện do Nga kiểm soát, đang phải hạn chế nguồn cung cấp điện sau các cuộc tấn công của Ukraine những ngày qua.

Binh lính của Trung đoàn Hệ thống Không người lái 422 Luftwaffe, quân đội Ukraine đang chuẩn bị một UAV để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Chính quyền địa phương Crimea đã áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng xăng do tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng hậu cần năng lượng. Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhayev cho biết nguồn cung điện tại thành phố sẽ chỉ giới hạn trong 2 giờ. Sau đó, chính quyền sẽ cắt điện trong 6 giờ tiếp theo.

“Tôi hiểu điều này khó khăn như thế nào, đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ổn định tình hình. Một nhóm chuyên gia hiện đang làm việc để sắp xếp lại hệ thống và triển khai tất cả các nguồn dự trữ hiện có”, ông Razvozhayev nói.

“Mục tiêu của chúng tôi là giảm sự thiếu hụt điện và giảm tần suất mất điện và các hoạt động chuyển đổi”. Ông cũng kêu gọi các hộ gia đình tránh sử dụng các thiết bị điện công suất cao nếu có thể để ngăn ngừa quá tải hệ thống.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu. Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào Crimea nhằm làm suy yếu sự kiểm soát của Nga đối với bán đảo này.

Nga ưu tiên nhiên liệu cho vận chuyển lương thực

Trong ngày 15/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ nước này đã thảo luận về việc ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển phục vụ các chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn.

Cảnh cắt điện theo giờ tại thành phố nghỉ dưỡng Yevpatoriya bên bờ Biển Đen, Crimea

Chính sách mới được áp dụng trong bối cảnh nước Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc. Chính quyền Nga đang lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu, do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy lọc dầu của Nga gây ra.

Theo hãng tin Reuters, sản lượng xăng của Nga đã giảm xuống mức chỉ tương đương khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình theo mùa sau khi nhiều nhà máy lọc dầu lớn phải ngừng hoạt động do bị đánh phá.

“Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển sản phẩm thực phẩm cho các chuỗi bán lẻ lớn. Điều này rất quan trọng để ngăn ngừa thực phẩm bị hư hỏng và tránh các chi phí phát sinh có thể ảnh hưởng đến giá cả tiêu dùng”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói.

Thông thường, chính quyền Nga sẽ cấp thẻ nhiên liệu, cho phép các tài xế có thể sử dụng để đổ đầy bình xăng. Ông cũng cho biết lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ đã được thành lập để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu. Ngoài ra, Nga cũng tìm cách đáp ứng nhu cầu dầu diesel cho ngành nông nghiệp.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sự sụt giảm sản lượng nhiên liệu ở Nga sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2 năm 2026.