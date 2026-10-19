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Tổng thống Zelensky: Mỹ đã nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Thứ Hai, 05:31, 19/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ đã nối lại chia sẻ thông tin tình báo giúp Ukraine đối phó tên lửa Nga, song cảnh báo một số quyết định gần đây của Washington có thể gây bất lợi cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 xác nhận Mỹ đã khôi phục hoạt động chia sẻ thông tin tình báo hỗ trợ Ukraine phát hiện và đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Ukraine lâu nay phụ thuộc đáng kể vào thông tin tình báo của Mỹ để phát hiện sớm các tên lửa đạn đạo có tốc độ cao mà Nga liên tục sử dụng trong những đợt tấn công nhằm vào các thành phố của nước này.

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Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái trinh sát và tấn công tại một vị trí gần tiền tuyến ở Donetsk, ngày 16/10/2026. Ảnh: Reuters

Đầu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết một số cuộc tấn công của Nga đã diễn ra mà không có cảnh báo trước.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC, ông Zelensky xác nhận hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước từng bị gián đoạn, nhưng sau đó đã được khôi phục.

“Chúng tôi rất biết ơn về điều này. Hiện hoạt động chia sẻ thông tin tình báo đã trở lại bình thường”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng một số quyết định khác của Washington, trong đó có việc ký thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga và miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vốn dự kiến có hiệu lực trong tuần này, sẽ gây bất lợi cho Kiev.

“Nếu Mỹ chính thức đứng về phía Nga, nếu hai nước này liên kết với nhau, tất nhiên chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng và cũng không thể trụ vững”, ông Zelensky cảnh báo.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky xuất hiện những bất đồng ngày càng sâu sắc. Dù vậy, ông Zelensky bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục duy trì vai trò đồng minh của Ukraine.

“Chúng tôi muốn đặt niềm tin vào ông ấy và tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình. Bởi tôi cho rằng tất cả những quyết định đó đều là sai lầm, không có lợi cho chúng tôi và cũng không có lợi cho nước Mỹ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 18/10, Tổng thống Trump cho biết các quyết định của ông nhằm tránh những hành động có thể khiến Nga rời khỏi bàn đàm phán một cách không cần thiết.

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Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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