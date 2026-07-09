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Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột Iran - Mỹ

Thứ Năm, 09:38, 09/07/2026
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VOV.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 8/7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran; đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang có thể phá vỡ những nỗ lực ngoại giao và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như kinh tế toàn cầu.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres đặc biệt lo ngại trước các diễn biến quân sự mới tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.

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Tên lửa của Iran được phóng đi từ vị trí không xác định ngày 8/7 (Ảnh: Reuters)

"Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực, đối với hòa bình và an ninh quốc tế, và đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký kêu gọi Iran và Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao”, ông Dujarric nói.

Trước đó cùng ngày, Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, sau khi lực lượng Mỹ không kích các mục tiêu của Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã "kết thúc", làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

 

Văn Huy/VOV1
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