Tổng thư ký Liên hợp quốc chuẩn bị thăm Syria

Thông tin về chuyến thăm được Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Claudio Cordone công bố hôm qua, trong cuộc họp hàng tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến có các cuộc thảo luận với Tổng thống lâm thời Syria Ahmad Al-Sharaa, cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền Syria. Ông Cordone cho biết Tổng thư ký Guterres sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ của Liên Hợp Quốc dành cho Chính phủ và người dân Syria trong giai đoạn lịch sử này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres (Ảnh: Reuters)

Lần gần nhất một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến thăm Syria là vào đầu năm 2009. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là ông Ban Ki-moon, một chính khách người Hàn Quốc. Chuyến thăm diễn ra 2 năm trước khi Syria rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài đến cuối năm 2024, khi phe nổi dậy lật đổ khi chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad.

Thời gian qua, Syria đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia khu vực và phương Tây. Đầu tháng 7 này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trở thành nguyên thủ quốc gia Tây Âu đầu tiên đến thăm Syria giai đoạn hậu Al Assad.