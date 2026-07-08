Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tới Syria kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024.

Theo giới chức hai bên, các cam kết lần này phủ rộng trên hàng loạt lĩnh vực then chốt, từ hạ tầng, giao thông, logistics cho đến tài chính, văn hóa và bảo tồn di sản. Đây được coi là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho sự trở lại đầy chiến lược của Pháp vào tiến trình tái thiết Syria sau nhiều năm dài chìm trong khói lửa xung đột.

Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Đa-mát vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Một trong những nội dung đáng chú ý là Tập đoàn vận tải biển của Pháp đã ký thỏa thuận quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tại sân bay quốc tế Damascus, đồng thời khai thác hai cảng cạn phục vụ logistics trong nước. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, cải thiện kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Syria.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí triển khai các thủ tục hoàn trả những tài sản bị tịch thu dưới thời chính quyền cũ. Đồng thời, Pháp sẽ trao trả một số hiện vật khảo cổ của Syria được lưu giữ tại nước này hơn một thập kỷ. Những động thái thiện chí này đang góp phần quan trọng củng cố lòng tin, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Damascus vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong thời gian nhà lãnh đạo Pháp có mặt tại Syria, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn nơi phái đoàn Pháp lưu trú. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron khi đó đang hội đàm tại Phủ Tổng thống Syria và không bị ảnh hưởng.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Syria của Tổng thống Emmanuel Macron phản ánh nỗ lực của Pháp trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Syria và tăng cường hiện diện trong tiến trình tái thiết quốc gia Trung Đông này.