English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

Thứ Tư, 06:56, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Pháp tới Damascus.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tới Syria kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024.

Theo giới chức hai bên, các cam kết lần này phủ rộng trên hàng loạt lĩnh vực then chốt, từ hạ tầng, giao thông, logistics cho đến tài chính, văn hóa và bảo tồn di sản. Đây được coi là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho sự trở lại đầy chiến lược của Pháp vào tiến trình tái thiết Syria sau nhiều năm dài chìm trong khói lửa xung đột.

phap va syria ky loat thoa thuan hop tac trong chuyen tham cua tong thong macron hinh anh 1
Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Đa-mát vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Một trong những nội dung đáng chú ý là Tập đoàn vận tải biển của Pháp đã ký thỏa thuận quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tại sân bay quốc tế Damascus, đồng thời khai thác hai cảng cạn phục vụ logistics trong nước. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, cải thiện kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Syria.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí triển khai các thủ tục hoàn trả những tài sản bị tịch thu dưới thời chính quyền cũ. Đồng thời, Pháp sẽ trao trả một số hiện vật khảo cổ của Syria được lưu giữ tại nước này hơn một thập kỷ. Những động thái thiện chí này đang góp phần quan trọng củng cố lòng tin, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Damascus vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong thời gian nhà lãnh đạo Pháp có mặt tại Syria, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn nơi phái đoàn Pháp lưu trú. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron khi đó đang hội đàm tại Phủ Tổng thống Syria và không bị ảnh hưởng.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Syria của Tổng thống Emmanuel Macron phản ánh nỗ lực của Pháp trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Syria và tăng cường hiện diện trong tiến trình tái thiết quốc gia Trung Đông này.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria
Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”
Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz
Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ
Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 5/7 đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được.

Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 5/7 đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ