English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội mới của Syria họp phiên đầu tiên

Thứ Hai, 05:41, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quốc hội mới của Syria hôm qua (12/7) đã họp phiên đầu tiên, một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi chính trị của nước này, 19 tháng sau khi lực lượng đối lập lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo thể chế của chính phủ lâm thời Syria, 2/3 thành viên Quốc hội gồm 210 ghế đã được các hội đồng bầu cử địa phương lựa chọn vào năm ngoái, trong khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa bổ nhiệm 1/3 còn lại vào ngày 1/7 vừa qua.

Tại phiên họp đầu tiên, ông Abdel Halim al-Awak, một thành viên của ủy ban soạn thảo hiến pháp tạm thời, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 99 phiếu bầu.

quoc hoi moi cua syria hop phien dau tien hinh anh 1
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nhiệm kỳ của Quốc hội mới là 30 tháng và có thể được gia hạn cho đến khi hiến pháp chính thức được thông qua và các cuộc bầu cử được tổ chức. Quốc hội mới sẽ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp.

Quốc hội mới có 21 thành viên là nữ giới. Các nhà chức trách chưa công bố số liệu về số lượng thành viên đến từ các dân tộc và tôn giáo thiểu số.

Các thống kê không chính thức cho thấy 10 trong số các ghế được bầu năm ngoái thuộc về các thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc, bao gồm người Kurd, người Cơ đốc giáo và người Alawite - giáo phái của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Ba ghế khác dành riêng cho tỉnh Sweida ở miền Nam Syria vẫn bỏ trống. Khu vực này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ vào tháng 7/2025, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus
Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

VOV.VN - Chính quyền Pháp khẳng định chuyến thăm Syria của Tổng thống Macron tiếp tục diễn ra theo kế hoạch bất chấp 2 vụ nổ xảy ra gần khách sạn nơi ông đang lưu trú ở thủ đô Damascus.

Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

VOV.VN - Chính quyền Pháp khẳng định chuyến thăm Syria của Tổng thống Macron tiếp tục diễn ra theo kế hoạch bất chấp 2 vụ nổ xảy ra gần khách sạn nơi ông đang lưu trú ở thủ đô Damascus.

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria
Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Đánh bom tại Thủ đô Syria khiến ít nhất 6 người thiệt mạng
Đánh bom tại Thủ đô Syria khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom xảy ra hôm qua (2/7) tại một quán cà phê đông người ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Đánh bom tại Thủ đô Syria khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Đánh bom tại Thủ đô Syria khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom xảy ra hôm qua (2/7) tại một quán cà phê đông người ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt các phần tử có vũ trang ở miền Nam Syria
Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt các phần tử có vũ trang ở miền Nam Syria

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (28/6) cho biết, họ đã tiêu diệt một số phần tử có vũ trang tại miền Nam Syria, nơi Israel đã chiếm đóng từ cuối năm 2024 và nhiều lần xâm nhập lãnh thổ Syria.

Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt các phần tử có vũ trang ở miền Nam Syria

Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt các phần tử có vũ trang ở miền Nam Syria

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (28/6) cho biết, họ đã tiêu diệt một số phần tử có vũ trang tại miền Nam Syria, nơi Israel đã chiếm đóng từ cuối năm 2024 và nhiều lần xâm nhập lãnh thổ Syria.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ