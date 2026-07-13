Quốc hội mới của Syria họp phiên đầu tiên

Theo thể chế của chính phủ lâm thời Syria, 2/3 thành viên Quốc hội gồm 210 ghế đã được các hội đồng bầu cử địa phương lựa chọn vào năm ngoái, trong khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa bổ nhiệm 1/3 còn lại vào ngày 1/7 vừa qua.

Tại phiên họp đầu tiên, ông Abdel Halim al-Awak, một thành viên của ủy ban soạn thảo hiến pháp tạm thời, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 99 phiếu bầu.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nhiệm kỳ của Quốc hội mới là 30 tháng và có thể được gia hạn cho đến khi hiến pháp chính thức được thông qua và các cuộc bầu cử được tổ chức. Quốc hội mới sẽ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp.

Quốc hội mới có 21 thành viên là nữ giới. Các nhà chức trách chưa công bố số liệu về số lượng thành viên đến từ các dân tộc và tôn giáo thiểu số.

Các thống kê không chính thức cho thấy 10 trong số các ghế được bầu năm ngoái thuộc về các thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc, bao gồm người Kurd, người Cơ đốc giáo và người Alawite - giáo phái của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Ba ghế khác dành riêng cho tỉnh Sweida ở miền Nam Syria vẫn bỏ trống. Khu vực này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ vào tháng 7/2025, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng.