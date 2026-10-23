Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Ai Cập

Hãng tin UN News cho biết, ông Guterres sẽ đến thăm Ai Cập với thông điệp: “Chúng ta cần ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh, bảo vệ dân thường, tạo không gian chính trị cho ngoại giao và hòa bình. Người dân ở khắp mọi nơi đều mong muốn an ninh và phẩm giá”.

Chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng tại Trung Đông và hậu quả nhân đạo ngày càng tồi tệ do các cuộc xung đột gây ra.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres (Ảnh: TTXVN)

Cuối tháng 9 vừa qua, ông Guterres đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly bên lề phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Tại cuộc gặp, ông Guterres đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc thúc đẩy an ninh và ổn định tại khu vực, cũng như trong hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ông Guterres ca ngợi lập trường và chính sách cân bằng của Ai Cập trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng và thách thức khu vực, bao gồm các diễn biến tại Lebanon, Sudan và Yemen, cũng như những diễn biến mới nhất trong vấn đề Palestine.