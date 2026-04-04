Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

Theo một quan chức Mỹ, chiếc A-10 Thunderbolt II, còn được biết đến với biệt danh “Warthog” đã bị trúng đạn trong ngày 3/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ. Phi công đã kịp điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran trước khi phóng ghế thoát hiểm và sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Một chiếc máy bay A-10 Thunderbolt II cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Epic Fury, ngày 17 /3/2026. Ảnh: Không quân Mỹ

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố quân đội nước này cho biết hệ thống phòng không đã đánh trúng máy bay Mỹ gần khu vực eo biển Hormuz, khiến chiếc phi cơ rơi xuống Vịnh Ba Tư.

Sự cố với A-10 diễn ra cùng ngày một chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu sau chiến dịch tìm kiếm, trong khi số phận người còn lại vẫn chưa được xác định.

A-10 là dòng máy bay một chỗ ngồi, chuyên thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm thấp và đã được triển khai hoạt động trên bầu trời Iran trong nhiều tuần qua.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan.