Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

Thứ Bảy, 06:01, 04/04/2026
VOV.VN - Một máy bay cường kích A-10 của Mỹ bị trúng hỏa lực từ Iran buộc phi công phải nhảy dù, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong xung đột đang lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Theo một quan chức Mỹ, chiếc A-10 Thunderbolt II, còn được biết đến với biệt danh “Warthog” đã bị trúng đạn trong ngày 3/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ. Phi công đã kịp điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran trước khi phóng ghế thoát hiểm và sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Một chiếc máy bay A-10 Thunderbolt II cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Epic Fury, ngày 17 /3/2026. Ảnh: Không quân Mỹ

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố quân đội nước này cho biết hệ thống phòng không đã đánh trúng máy bay Mỹ gần khu vực eo biển Hormuz, khiến chiếc phi cơ rơi xuống Vịnh Ba Tư.

Sự cố với A-10 diễn ra cùng ngày một chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu sau chiến dịch tìm kiếm, trong khi số phận người còn lại vẫn chưa được xác định.

A-10 là dòng máy bay một chỗ ngồi, chuyên thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm thấp và đã được triển khai hoạt động trên bầu trời Iran trong nhiều tuần qua.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Mỹ xác nhận chiến đấu cơ đầu tiên rơi tại Iran, một phi công được giải cứu

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, một máy bay tiêm kích F-15E đã rơi tại Iran, và lực lượng Mỹ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn nhằm xác định số phận của các phi công.

Nóng thế giới ngày 4/4: Iran-Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran và Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo Hormuz; Cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công; Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị yêu cầu từ chức...

Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã đề xuất cắt giảm 10% chi tiêu tùy ý ngoài quốc phòng trong năm tài chính 2027, đồng thời tăng mạnh chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỷ USD, đưa tổng ngân sách quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD.

