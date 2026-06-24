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Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hành động quân sự chống Iran

Thứ Tư, 05:57, 24/06/2026
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VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 23/6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch.

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Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua nghị quyết này với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra gần như theo đường lối đảng phái, với bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa cùng bỏ phiếu với hầu hết các nghị sĩ Dân chủ, trong khi hai thượng nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt.

Mặc dù kết quả này chỉ dường như chỉ mang tính biểu tượng song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Động thái này phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột với Iran và vai trò của Quốc hội trong việc quyết định các hành động quân sự ở nước ngoài.

Nghị quyết này được đánh giá là khó có thể tác động trực tiếp đến diễn biến cuộc xung đột. Biện pháp mà cả Thượng viện và Hạ viện thông qua là một nghị quyết đồng thời theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, không được trình lên Tổng thống Donald Trump để ký hoặc phủ quyết và do đó không có giá trị pháp lý bắt buộc. Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này là vi hiến, trong khi nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cơ quan hành pháp nhiều khả năng sẽ phớt lờ động thái trên. 

Trước cuộc bỏ phiếu, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố họ "sẽ tiếp tục thúc ép" các cuộc bỏ phiếu về chiến tranh và chỉ trích thỏa thuận của ông Trump là một sự nhượng bộ cho Tehran.

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Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran

VOV.VN -Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ thông báo tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung dầu quay trở lại thị trường. Cùng với tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, động thái này đã tạo sức ép lớn lên giá dầu Brent và WTI.

Quang Trung/VOV-Washington
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