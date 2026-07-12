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Trận động đất kép ở Venezuela: Số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333

Chủ Nhật, 06:53, 12/07/2026
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VOV.VN - Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua (11/7), số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người.

Ông Jorge Rodriguez cho biết, số người bị thương vẫn không thay đổi và các hoạt động tìm kiếm vẫn còn tiếp tục.

tran dong dat kep o venezuela so nguoi thiet mang da tang len 4.333 hinh anh 1
Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam hỗ trợ Venezuela sau thảm họa động đất. (Ảnh: Bộ Công an)

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez phát biểu: "Tính đến ngày 11 tháng 7 năm 2026, số người Venezuela thiệt mạng do ảnh hưởng trực tiếp của trận động đất kinh hoàng ngày 24 tháng 6 là 4.333 người, 16.740 người bị thương và 6.462 người được các nhân viên cứu hộ Venezuela từ khắp cả nước giải cứu. Tính đến đúng 40 phút trước, khi trận dư chấn cuối cùng xảy ra, đã có 1.203 dư chấn kể từ chiều ngày 24/6 cho đến nay. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm dấu hiệu sự sống tại một hoặc hai địa điểm, vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc thân nhiệt, những dấu hiệu cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay thú cưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”.

Các nỗ lực tái thiết cho người dân đang được chính phủ tiến hành. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ, sẽ cần 25.000 ngôi nhà để giúp người dân ổn định cuộc sống. Chính quyền cũng đã xác định được khoảng 40 khu đất, tổng diện tích khoảng 584.000m2, cho các dự án nhà ở tại Osma và Chuspa.

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Đưa đoàn công tác từ Venezuela về nước an toàn, khép lại sứ mệnh đặc biệt

VOV.VN - 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela đã trở về Việt Nam an toàn trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines. Hành trình không chỉ khép lại nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.

Nho Biền/VOV1
Theo Reuters
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