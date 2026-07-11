Nhật Bản viện trợ bổ sung nhằm khắc phục thảm họa động đất ở Venezuela

Với khoản viện trợ khẩn cấp lần này, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm lương thực, y tế và chăm sóc y tế, nơi lánh nạn và các mặt hàng phi thực phẩm thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi đỏ quốc tế (IFRC) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp như tấm bạt nhựa, bình chứa nước di động và máy lọc nước, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), và vào ngày 1/7 đã cử Đội y tế cứu trợ thảm họa đến hiện trường thiên tai.

Đội cứu trợ thảm họa Nhật Bản đã tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh JICA)

Ngoài ra, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation, JPF) - một cơ chế hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ phối hợp thực hiện, dự kiến ​​sẽ triển khai khoảng 1 triệu USD viện trợ nhân đạo được tài trợ từ nguồn kinh phí của chính phủ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, trước nhu cầu cấp thiết về y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cử Đội y tế cứu trợ thảm họa thứ hai đến khu vực thiên tai. Đội thứ hai bao gồm các nhân viên của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cùng với các bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác, dự kiến ​​sẽ khởi hành vào tuần tới.

Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Venezuela và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết dựa trên nhu cầu thực tế.