Thủ tướng dự lễ tuyên dương Đoàn hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24/6/2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp, thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ. Ttrong đó, 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines vào rạng sáng ngày 29/6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị cùng hàng hóa vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ngay khi hạ cánh xuống Venezuela, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 kg hàng viện trợ gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, đoàn cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận các hiện trường sập đổ nguy hiểm- những nơi nhiều đoàn quốc tế trước đó đã phải bỏ qua vì mất an toàn.

Với tinh thần "từng giờ, từng phút" và xem nỗi đau của bạn như của chính mình, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29/6 đến 7/7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể; đồng thời dùng chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài: "Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét trong đống đổ nát của các khu nhà cao tầng từ 15 đến 20 tầng rất khó khăn. Bên cạnh đấy thi thể các nạn nhân đã phân hủy, mùi tử khí rất độc nặc. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người thân của chúng ta và tìm đồng đội và nhân dân của chúng ta".

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm

Vượt qua thử thách, đặc biệt là địa hình sụp đổ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp do dư chấn, các chiến sĩ công an tham gia đoàn cứu hộ không quản ngại gian khổ, cùng với chiến thuật hợp lý và sự quả cảm đã tiếp cận, đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài một cách an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an chia sẻ: "Chúng tôi đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm, đảm bảo yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong từng nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Kết quả 42/42 đồng chí và hai chó nghiệp vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ không gặp phải chấn thương hoặc tai nạn sự cố. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn đều có sự quyết tâm cao, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó, không ngại khổ với mong muốn giải cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt".

Sự quả cảm, chuyên nghiệp và tấm lòng của đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân địa phương cùng các đoàn quốc tế đánh giá rất cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, Chính phủ và nhân dân Venezuela đã trang trọng trao tặng Huân chương Anh hùng Venezuela cho Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm, trách nhiệm giữa hai dân tộc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela xa nửa vòng trái đất.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ngày nay, với vị thế và năng lực mới, luôn chủ động và có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại. Để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của năng lực quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại. Phát triển các đội chuyên trách về tìm kiếm, y tế khẩn cấp...theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia. Thiết lập hệ thống chỉ huy, điều phối liên ngành thống nhất với quy trình ra quyết định nhanh chóng. Ưu tiên các công nghệ dò tìm, thiết bị cắt phá, y tế dã chiến và bảo đảm hậu cần, an toàn cho chiến sĩ. Chủ động tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm thực tế từ chuyến công tác Venezuela để nâng cao năng lực phòng thủ dân sự trong nước.Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia.

Thủ tướng nhấn mạnh thảm họa đã qua đi, nhưng dấu ấn về những người lính cứu hộ quả cảm, chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái của Việt Nam sẽ còn mãi trong lòng nhân dân Venezuela và bạn bè quốc tế, minh chứng cho một Việt Nam tự cường, bản lĩnh và luôn có trách nhiệm với cộng đồng.