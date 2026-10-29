Tranh cãi xung quanh phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc về lao động nước ngoài

Trong phiên họp Chính phủ ngày 27/10, khi thảo luận về tình trạng thiếu lao động ở nông thôn, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh: "Lao động nước ngoài không giúp ích gì nhiều cho nền kinh tế Hàn Quốc, vì họ gửi tiền lương của mình về nước".

Nhà Xanh (Phủ tổng thống Hàn Quốc). Ảnh: Jiji press.

Khi một số phương tiện truyền thông đăng tải phát ngôn này, ông Lee đã thông qua mạng xã hội cá nhân để yêu cầu đính chính và xin lỗi, đồng thời cho rằng "mục đích của phát ngôn đã bị bóp méo'' và khẳng định "Lao động nước ngoài cũng đóng góp cho nền kinh tế, nhưng so với lao động Hàn Quốc, đóng góp của họ không lớn bằng".

Tuy nhiên, các chính đảng cấp tiến, các tổ chức lao động và xã hội dân sự Hàn Quốc đã chỉ trích "điều này cho thấy sự xem nhẹ đóng góp của người lao động nước ngoài và có thể kích động sự phân biệt đối xử". Các nhóm này cũng dẫn thống kê của Chính phủ cho thấy tỷ lệ kiều hối trong và ngoài Hàn Quốc tính theo thu nhập của người nước ngoài chỉ là 25,5%, để khẳng định "kết luận cho rằng tất cả tiền lương đều được gửi về nước" là không đúng sự thật.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee tiếp tục thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ xem xét hệ thống đối xử ưu đãi cho phép các cặp kết hôn quốc tế được ưu tiên tiếp cận các cơ sở chăm sóc sau sinh công cộng và lại làm dấy lên tranh cãi khác, khi một số thành viên đảng cầm quyền đã bày tỏ lo ngại rằng bước đi này có thể dẫn tới sự phân biệt đối xử đối với các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đáp lại, hôm nay (29/10), Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, thông báo đang xem xét sửa đổi sắc lệnh thực thi liên quan và nhấn mạnh "Thay vì loại bỏ sự hỗ trợ cho các gia đình quốc tế, mục đích là cải thiện hệ thống để những người cần cơ sở chăm sóc sau sinh có thể được ưu tiên''.

Theo giới quan sát, mặc dù có khả năng những tranh cãi nêu trên chỉ là những khác biệt về quan điểm của những nhóm xã hội khác nhau, nhưng là bằng chứng cho thấy đã có những mâu thuẫn trong lòng xã hội Hàn Quốc về vấn đề người nước ngoài. Nếu không xử lý thỏa đáng, đây sẽ là mầm mống của tư tưởng "bài ngoại cực hữu", khi một nhóm không nhỏ người dân sở tại cảm thấy mình bị đối xử bất công so với người nước ngoài.