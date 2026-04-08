Triều Tiên lên tiếng cứng rắn, phủ nhận khả năng hòa giải với Hàn Quốc

Thứ Tư, 08:07, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định “bản chất thật” của Hàn Quốc với tư cách là một quốc gia thù địch sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuyên bố này được xem là động thái dập tắt hy vọng ngoại giao mà Hàn Quốc kỳ vọng sau những trao đổi gần đây liên quan đến vụ xâm phạm bằng máy bay không người lái.

Trong thông cáo phát đi tối qua (7/4), Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Jang Kum Chol, đã chỉ trích điều mà ông gọi là “ảo tưởng đầy hy vọng” của Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng việc họ hiếm hoi chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Lee Jae Myung không đồng nghĩa với thiện chí hòa giải.

trieu tien len tieng cung ran, phu nhan kha nang hoa giai voi han quoc hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters.

Ông Jang Kum Chol nhấn mạnh rằng tuyên bố trước đó của bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un là lời cảnh báo gửi tới Seoul, chứ không phải tín hiệu cải thiện quan hệ. Ông bác bỏ mọi diễn giải cho rằng đây là dấu hiệu của sự đồng thuận hay thiện chí từ phía Triều Tiên.

Quan chức này cũng nhắc lại rằng điều Bình Nhưỡng mong muốn là Hàn Quốc phải thừa nhận sai lầm, ngăn chặn tái diễn và tránh các hành động mà Triều Tiên coi là khiêu khích.

Những phát biểu trên trái ngược với đánh giá của Hàn Quốc. Nước này cho rằng bình luận trước đó của bà Kim Yo Jong  - mô tả lời xin lỗi của Tổng thống Lee Jae Myung là “may mắn và khôn ngoan” có thể mở ra cơ hội giảm căng thẳng quân sự.

Việt Dũng/VOV1
Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa
VOV.VN - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), hôm nay 29/3, cho biết nước này vừa tiến hành một vụ thử nhiên liệu rắn thế hệ mới của động cơ tên lửa, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Triều Tiên sẽ thể chế hóa quan điểm cứng rắn với Hàn Quốc?

VOV.VN - Đúng như lo ngại của dư luận Hàn Quốc, bất chấp mọi nỗ lực hòa giải từ phía Seoul, thái độ của  Triều Tiên về quan hệ liên Triều vốn đã cứng rắn nay lại cứng rắn hơn.  

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 22/3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa XV.

