Triều Tiên lên tiếng cứng rắn, phủ nhận khả năng hòa giải với Hàn Quốc

Tuyên bố này được xem là động thái dập tắt hy vọng ngoại giao mà Hàn Quốc kỳ vọng sau những trao đổi gần đây liên quan đến vụ xâm phạm bằng máy bay không người lái.

Trong thông cáo phát đi tối qua (7/4), Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Jang Kum Chol, đã chỉ trích điều mà ông gọi là “ảo tưởng đầy hy vọng” của Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng việc họ hiếm hoi chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Lee Jae Myung không đồng nghĩa với thiện chí hòa giải.

Ông Jang Kum Chol nhấn mạnh rằng tuyên bố trước đó của bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un là lời cảnh báo gửi tới Seoul, chứ không phải tín hiệu cải thiện quan hệ. Ông bác bỏ mọi diễn giải cho rằng đây là dấu hiệu của sự đồng thuận hay thiện chí từ phía Triều Tiên.

Quan chức này cũng nhắc lại rằng điều Bình Nhưỡng mong muốn là Hàn Quốc phải thừa nhận sai lầm, ngăn chặn tái diễn và tránh các hành động mà Triều Tiên coi là khiêu khích.

Những phát biểu trên trái ngược với đánh giá của Hàn Quốc. Nước này cho rằng bình luận trước đó của bà Kim Yo Jong - mô tả lời xin lỗi của Tổng thống Lee Jae Myung là “may mắn và khôn ngoan” có thể mở ra cơ hội giảm căng thẳng quân sự.