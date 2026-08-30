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Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Chủ Nhật, 10:32, 30/08/2026
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VOV.VN - Tại phiên họp thứ 2 của Quân ủy Trung ương khóa 9 ngày 29/8, Triều Tiên đã miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm và bổ nhiệm tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên vào vị trí này.

 

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 30/8 cho biết, cuộc họp đã nghe đánh giá về các hoạt động chính trị và quân sự gần đây của Ủy ban Quân đội nhân dân Triều Tiên và Bộ Quốc phòng nước này, đồng thời thảo luận một loạt kế hoạch tái cơ cấu bộ máy nhằm cải thiện và phát triển toàn diện công tác quốc phòng trong tương lai, cùng các vấn đề về tổ chức.

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Phiên họp thứ hai của Quân ủy Trung ương Triều Tiên khóa IX tổ chức ngày 29/8. Ảnh: KCNA.

Tại đây, Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội này. Ông cũng bị giáng chức xuống Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Công nghiệp quân nhu thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Trước đó, ông trở thành người đứng đầu Bộ Quốc phòng hồi tháng 10/2024. Ông từng giữ chức vụ này khoảng 18 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019.

Ông Kim Song Gi, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, được bổ nhiệm làm tân bộ trưởng quốc phòng.

Triều Tiên cũng bầu bổ sung một số quan chức quốc phòng khác vào Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị. Trong đó, đáng chú ý, Cố vấn quốc phòng Pak Jong Chon được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, dưới quyền Chủ tịch cơ quan này là ông Kim Jong Un.

Trong một bản tin khác, KCNA cho biết, ông Kim Jong Un đã biểu dương các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quan chức vì những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, đồng thời trao tặng cho họ những danh hiệu cao quý nhất.

Những cá nhân này đã có đóng góp quan trọng vào việc “giải quyết các thách thức khoa học và công nghệ mang tính thời đại trong quá trình phát triển các hệ thống vũ khí tác chiến mới”, mặc dù Triều Tiên không nêu rõ loại vũ khí nào.

Đợt cải tổ nhân sự lần này diễn ra không lâu sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung thường niên đã được rút ngắn thời gian diễn tập sau chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như phía Mỹ đề cập đến khả năng ông Trump có thể gặp trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên vào năm nay trong chuyến công du châu Á.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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