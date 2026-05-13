Triều Tiên tăng cường sức mạnh bộ binh và pháo binh

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), sau khi nghe báo cáo về tình hình sản xuất của nhà máy, ông Kim Jong Un nhấn mạnh “việc xác lập những kế hoạch sản xuất dựa theo nhu cầu cụ thể về đạn dược các kích thước, đạn thông minh đa mục tiêu, đạn đặc chủng và các loại đạn dùng cho huấn luyện là rất quan trọng”.

Ông Kim Jong Un thị sát việc sản xuất đạn dược của một nhà máy quốc phòng. Ảnh: KCNA.

Ông Kim còn nêu mục tiêu tăng cường sức mạnh cho súng cối, súng phóng lựu của bộ binh, đồng thời cho biết kế hoạch thiết lập cơ chế sản xuất đạn dược tổng hợp dành cho pháo binh và xây dựng nhà máy chuyên sản xuất vũ khí dành cho lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa, hướng tới hiện đại hóa và chuyên môn hóa các nhà máy quốc phòng.

Trước đó, hôm 6/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã thị sát một cơ sở quân nhu của nước này nhằm xác định khả năng sản xuất thực tế một loại trọng pháo tự hành 155mm kiểu mới để trang bị cho bộ đội pháo binh tầm xa ngay trong năm nay. Loại trọng pháo này có tầm bắn khoảng 60km, có thể vươn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc và sẽ được triển khai tại các khu vực phụ cận dọc tuyến biên giới phía Nam của Triều Tiên với số lượng lớn.

Theo giới quan sát và phân tích quân sự Hàn Quốc, tất cả những động thái này cho thấy, Triều Tiên đang tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho bộ binh và pháo binh, song song với việc thúc đẩy hiện đại hóa không quân, hải quân và nghiên cứu - phát triển các loại khí tài chiến lược khác.