Triều Tiên tập trận phối hợp giữa các đơn vị pháo binh và tên lửa

Thông tin về cuộc tập trận của Triều Tiên được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan của Triều Tiên về phía Biển Hoa Đông ngày 12/9.

Triều Tiên tập trận. Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc tập trận tấn công hỏa lực phối hợp của các đơn vị pháo binh và tên lửa tầm xa thuộc các đơn vị hợp thành ở nhiều cấp của Triều Tiên diễn ra ngày 12/9.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các phân đội được lựa chọn từ 5 đơn vị pháo binh và tên lửa phối hợp. Các lực lượng này sử dụng nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn sử dụng đạn nhiệt áp và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Triều Tiên cho biết các hệ thống vũ khí tham gia tập trận đều đánh trúng mục tiêu với độ chính xác 100%, đồng thời mô tả cuộc diễn tập là minh chứng cho khả năng phối hợp và đồng bộ trong hoạt động tấn công hỏa lực.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham dự cuộc tập trận. Ông Pak Jong Chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên, trực tiếp theo dõi cuộc diễn tập. Ông Yu Chang Son, Cục trưởng Cục Pháo binh thuộc quân đội Triều Tiên, cho biết cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực tác chiến, trong đó có khả năng đánh vào cơ cấu và lực lượng của đối phương. Ông đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường thế trận phản công thông qua các cuộc tập trận thực tế.

Bình Nhưỡng thường công bố thông tin về các vụ phóng tên lửa một ngày sau khi hoạt động diễn ra. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã không công bố một số vụ thử tên lửa. Lần này, thông tin về cuộc tập trận được KCNA đăng tải sau hơn một ngày.

Các vụ phóng cuối tuần qua đánh dấu lần thứ 13 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay. Theo JCS, các tên lửa được xác định gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11 và đạn được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn cỡ nòng 600 mm.