Trung Quốc, Nga nhấn mạnh quan hệ chiến lược với Triều Tiên

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 cho biết trong điện mừng gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng “tiếp tục tăng cường định hướng chiến lược” trong quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên và hợp tác cấp cao để thúc đẩy sự phát triển của hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một sự kiện ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 16/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết việc tăng cường và phát triển quan hệ song phương vẫn là “chính sách nhất quán và kiên định” của Đảng và chính phủ Trung Quốc.

Trong một thông điệp riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ nhất” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Triều Tiên mạnh mẽ hơn sẽ góp phần vào an ninh khu vực và một “trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn”. Các thông điệp của lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã được đăng tải trên trang nhất của tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên.

Hãng thông tấn KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng nhận được điện mừng của lãnh đạo nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Mông Cổ, Thụy Điển, Belarus, Singapore, Thụy Sĩ và Zimbabwe nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập nước.