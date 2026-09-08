Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn

Liên quan đến cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom Edge vừa được Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khởi động hôm qua (7/9), với sự tham gia của hải quân, không quân, lực lượng tác chiến mạng… Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã đưa ra tuyên bố thông qua hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Các chỉ huy Nhật - Mỹ -Hàn trong tập trận chung Freedom Edge 2026. Ảnh: Jiji Press

Trong đó, Bộ trưởng Kim Song-gi cho rằng “cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, đẩy tình hình vốn đã bất ổn đến giới hạn”. Người đứng đầu ngành quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh thêm “nếu Mỹ và các đồng minh tìm cách gây ra đối đầu quân sự, Triều Tiên sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ”.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đề cập "Freedom Edge" trong một tuyên bố, khẳng định “Triều Tiên sẽ đáp trả chính sách thù địch của Mỹ bằng lập trường mạnh mẽ nhất có thể”.

Không chỉ dừng ở lời nói, Bình Nhưỡng còn có những hành động cụ thể để hiện thái độ, trong đó có vụ phóng một tên lửa đạn đạo khi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ -Hàn diễn ra hồi tháng 8, và cho đến tận thời điểm hiện tại, các nước liên quan vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.