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Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa đa nòng cỡ 240 mm phiên bản nâng cấp

Thứ Năm, 11:04, 24/09/2026
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VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (24/9) cho biết đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng có thể phóng theo loạt cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp, sử dụng “hệ thống dẫn đường chính xác tự động”.

 

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 22/9 dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thứ 2 của Triều Tiên Ko Pyong Hyon và có sự giám sát của một số quan chức quân sự, trong đó có nguyên soái Pak Jong Chon.

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Cuộc thử nghiệm tên lửa ngày 22/9. Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), “hệ thống dẫn đường chính xác tự động” đã được sử dụng cho hệ thống tên lửa có điều khiển cỡ nòng 240 mm phiên bản nâng cấp này. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 100 km ở chế độ bay theo quỹ đạo và các mục tiêu cách xa 115 km ở chế độ bay lượn kết hợp.

KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ chính xác và ưu thế vượt trội của tên lửa, trong khi các quan chức quân sự nước này cho rằng “việc phát triển các tên lửa có điều khiển với tầm bắn mở rộng đảm bảo sự thay đổi mạnh mẽ về khả năng sẵn sàng hỏa lực dọc biên giới phía Nam”.

Nguyên soái Pak Jong Chon đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho kẻ thù nhận thức rõ Triều Tiên “đã thay thế toàn bộ phương tiện tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang bằng các loại hiện đại nhất trong thời gian ngắn nhất”.

Theo một bản tin khác của KCNA cùng ngày, trong ngày 22/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và nguyên soái Pak đã theo dõi trận bóng đá giữa Cục Quản lý tên lửa và Ủy ban Kinh tế thứ 2 của Triều Tiên.

Trước đó, ngày 22/9, KCNA cho biết, Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới trong ngày 20/9. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa công bố thông tin về chủng loại và đặc tính của loại vũ khí này.

Phát biểu tại đây, ông Kim Jong Un cho rằng, cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này đã chứng minh cho năng lực công nghệ quốc phòng tiên tiến của Triều Tiên. Việc sở hữu công nghệ này có ý nghĩa quan trọng  đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này và quá trình phát triển của lực lượng vũ trang trong tương lai.

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Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm mới, gia tăng sức ép lên phòng thủ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa mới tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Đáng chú ý, phương tiện lướt siêu vượt âm được tích hợp trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể tạo thêm thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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