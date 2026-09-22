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Ông Lee Jae Myung: “Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện”

Thứ Ba, 19:45, 22/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hiện đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, tuyên bố “cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng tham gia đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên”, và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân.

 

Liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố “Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên”, theo các cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press và tờ New York Times.

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Tổng thống Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap.

Ông Lee cũng nhận định việc đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn cùng một lúc là không thực tế, do khả năng hạt nhân của Triều Tiên liên tục mở rộng.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh “cần có một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc ngừng phát triển hạt nhân, sau đó giảm số lượng vũ khí hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn”. Đặc biệt, ông cho rằng một thỏa thuận nới lỏng một số lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng sản xuất thêm vũ khí hạt nhân và ngừng phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sẽ rất có giá trị.

Trong khi đó, liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh mẽ kêu gọi Hàn Quốc điều quân đến eo biển Hormuz, Tổng thống Lee Jae Myung một mặt nhấn mạnh “hoàn toàn có thể hiểu được việc Tổng thống Mỹ đưa ra những yêu cầu như vậy”, nhưng mặt khác nhắc lại lập trường “việc điều quân đội Hàn Quốc tham gia vào một cuộc chiến giữa các nước thứ ba là không được phép theo Hiến pháp hiện hành”.

Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào rạng sáng ngày 23/9, theo giờ Hàn Quốc, và có các cuộc gặp riêng với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Sau đó, ông dự kiến ​​sẽ thăm Mexico trên cương vị khách mời cấp nhà nước từ ngày 24/9.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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