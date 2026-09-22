Nhiều phân tích được đưa ra sau khi Triều Tiên công bố hình ảnh tên lửa

Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản như Yonhap, Sankei… đồng loạt dẫn nguồn tin từ các cơ quan truyền thông Triều Tiên số ra hôm nay (22/9) cho biết Triều Tiên đã chính thức công nhận tiến hành vụ phóng tên lửa hôm 20/9, dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa hôm 20/9 do KCNA công bố.

Theo Sankei, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Cục Tên lửa nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí mới vào ngày 20/9. Mặc dù không có mô tả chi tiết nào về loại vũ khí này, nhưng KCNA đã công bố những bức ảnh về một tên lửa đạn đạo, được cho là trang bị đầu đạn siêu thanh, đang được phóng đi. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có mặt trong vụ phóng và mô tả “đây là một vũ khí quan trọng với mục đích đặc biệt”.

Sankei cũng dẫn những phân tích hình ảnh được công bố cho rằng tên lửa đã bay theo quỹ đạo biến tắc bất thường, lao xuống theo hình vòng cung parabol trước khi bay lên trở lại. Điều này được cho là nhằm mục đích gây khó khăn cho việc dự đoán điểm rơi và tránh bị truy vết, đánh chặn.

Từ phía Hàn Quốc, Hãng thông tấn Yonhap cho biết tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải một bức ảnh liên quan. Trong ảnh, màn hình mà ông Kim và con gái đang nhìn có hiển thị dòng chữ "Đường bay của tên lửa Hwasong-11 Ma-1".

Màn hình mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái dùng để giám sát vụ phóng tên lửa. Ảnh: KCNA.

Yonhap cũng dẫn lời ông Shin Jong Woo - Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Quốc gia Hàn Quốc, phân tích: “Đây dường như là một tên lửa siêu thanh tầm ngắn”.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho biết bước vào năm 2026, Triều Tiên đã 14 lần phóng tên lửa đạn đạo, trong khi truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này xác định Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.