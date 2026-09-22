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Cơ hội đoàn tụ các gia đình ly tán Hàn Quốc - Triều Tiên ngày càng hẹp lại

Thứ Ba, 11:22, 22/09/2026
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VOV.VN - Các con số thống kê mới nhất cho thấy tuổi đời của những người thuộc các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc ngày càng cao, kéo theo đó là cơ hội đoàn tụ ngày càng thấp.

 

Theo số liệu do Bộ Thống nhất Hàn Quốc cung cấp cho Nghị sỹ Woo Won Sik - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội, tính đến cuối tháng 8 năm nay, số lượng thành viên gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên được đăng ký trong Hệ thống thông tin gia đình ly tán tích hợp của cơ quan này là 134.848 người. Trong số này, 32.948 người còn sống và 101.895 người đã qua đời.  

co hoi doan tu cac gia dinh ly tan han quoc - trieu tien ngay cang hep lai hinh anh 1
Cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik cũng là thành viên của một gia đình ly tán. Ảnh: Yonhap.

Điều đáng chú ý là khoảng 2/3 trong số những người còn sống đã vượt qua tuổi 80. Ước tính mỗi năm có khoảng 3.000 thành viên gia đình ly tán qua đời và chỉ riêng năm nay đã có hơn 1.000 người qua đời. Trong bối cảnh quan hệ liên Triều lạnh nhạt như hiện nay, cơ hội đoàn tụ của những người này ngày càng thu hẹp trong khi tuổi đời tăng cao.

Bản thân ông Woo Won Sik - người từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, cũng là thành viên của một gia đình ly tán. Tại một sự kiện đoàn tụ được tổ chức tại núi Kumgang ở Triều Tiên năm 2010, ông đã được đoàn tụ với người chị cả và thân mẫu, sau đó, thân mẫu của ông đã qua đời vào năm 2020.

Ông Woo cho rằng “việc xác định tung tích của các gia đình ly tán và sự đoàn tụ của những người này là bước khởi đầu cho sự chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” và nhấn mạnh “với thời gian còn lại hạn chế dành cho các gia đình ly tán, Bộ Thống nhất phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để vấn đề đối thoại liên Triều có thể được thảo luận với tư cách ưu tiên hàng đầu khi đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên được nối lại”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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