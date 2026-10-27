Triều Tiên triển khai pháo sát biên giới Hàn Quốc, căng thẳng liên Triều gia tăng
Thứ Ba, 21:11, 27/10/2026
VOV.VN - Việc Triều Tiên triển khai các phương tiện pháo binh với nòng pháo chĩa về phía Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
VOV.VN - Bất chấp những phản ứng mạnh từ Bình Nhưỡng và tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn sau những tranh cãi kéo dài, lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ lại vừa khởi động một cuộc tập trận chung mới.
VOV.VN - Bất chấp những phản ứng mạnh từ Bình Nhưỡng và tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn sau những tranh cãi kéo dài, lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ lại vừa khởi động một cuộc tập trận chung mới.
VOV.VN - Bất chấp những phản ứng mạnh từ Bình Nhưỡng và tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn sau những tranh cãi kéo dài, lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ lại vừa khởi động một cuộc tập trận chung mới.
VOV.VN - Vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ liên Triều, với những diễn biến ngày càng phức tạp, đẩy sự việc lên tầm mức quốc tế.
VOV.VN - Vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ liên Triều, với những diễn biến ngày càng phức tạp, đẩy sự việc lên tầm mức quốc tế.