Trở ngại lớn đối với khả năng tổ chức đàm phán hạt nhân Mỹ - Nga - Trung Quốc

Phát biểu trước báo giới ngày 20/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương nối lại đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược và giải trừ hạt nhân. Theo ông Peskov, thế giới hiện không còn khuôn khổ pháp lý ràng buộc trong lĩnh vực này, tạo ra tình trạng “đặc biệt nguy hiểm”. Tuy nhiên, theo lập trường của Nga, hai bên không thể bỏ qua năng lực hạt nhân của các nước châu Âu, trước hết là Anh và Pháp.

Tiến sĩ chính trị Yulia Melnikova, Trưởng chương trình “Châu Á và Á – Âu” thuộc Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga (RIAC) trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ đã hết hiệu lực ngày 5/2/2026, khiến hai nước không còn khuôn khổ pháp lý ràng buộc để kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược. Trong bối cảnh đó, Mỹ muốn đưa Trung Quốc vào một cơ chế đàm phán ba bên, song đề xuất này đang vấp phải những trở ngại nhất định.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ chính trị Yulia Melnikova, Trưởng chương trình “Châu Á và Á - Âu” thuộc Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga (RIAC), nhận định: “Tôi không cho rằng cuộc gặp ba bên thực sự khả thi, bởi lợi ích của các bên rất khác biệt. Hãy xét lĩnh vực răn đe hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong vài năm qua, Mỹ đã tìm cách đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán để thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí. Trung Quốc không mặn mà với ý tưởng này, cho rằng tiềm lực hạt nhân của mình thấp hơn nhiều so với Mỹ và Nga. Đó chính là vấn đề nan giải cơ bản”.

Lập trường này cũng được thể hiện trong tuyên bố ngày 16/10 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng, yêu cầu Bắc Kinh tham gia đàm phán hạt nhân ba bên ở thời điểm hiện nay là “không công bằng, không hợp lý và không thực tế”, do quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc chưa tương đương với Nga và Mỹ.

Về khả năng tiếp xúc ba bên, ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc gặp có thể tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa.

Trước đó, ngày 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Rudenko cũng cho biết nước này không loại trừ khả năng diễn ra cuộc tiếp xúc ba bên bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 18 - 19/11. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên của diễn đàn này.