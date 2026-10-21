English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trở ngại lớn đối với khả năng tổ chức đàm phán hạt nhân Mỹ - Nga - Trung Quốc

Thứ Tư, 15:34, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga kêu gọi nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ, trong khi Washington muốn Trung Quốc cùng tham gia.

Phát biểu trước báo giới ngày 20/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương nối lại đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược và giải trừ hạt nhân. Theo ông Peskov, thế giới hiện không còn khuôn khổ pháp lý ràng buộc trong lĩnh vực này, tạo ra tình trạng “đặc biệt nguy hiểm”. Tuy nhiên, theo lập trường của Nga, hai bên không thể bỏ qua năng lực hạt nhân của các nước châu Âu, trước hết là Anh và Pháp.

tro ngai lon doi voi kha nang to chuc dam phan hat nhan my - nga - trung quoc hinh anh 1
Tiến sĩ chính trị Yulia Melnikova, Trưởng chương trình “Châu Á và Á – Âu” thuộc Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga (RIAC) trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ đã hết hiệu lực ngày 5/2/2026, khiến hai nước không còn khuôn khổ pháp lý ràng buộc để kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược. Trong bối cảnh đó, Mỹ muốn đưa Trung Quốc vào một cơ chế đàm phán ba bên, song đề xuất này đang vấp phải những trở ngại nhất định.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ chính trị Yulia Melnikova, Trưởng chương trình “Châu Á và Á - Âu” thuộc Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga (RIAC), nhận định: “Tôi không cho rằng cuộc gặp ba bên thực sự khả thi, bởi lợi ích của các bên rất khác biệt. Hãy xét lĩnh vực răn đe hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong vài năm qua, Mỹ đã tìm cách đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán để thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí. Trung Quốc không mặn mà với ý tưởng này, cho rằng tiềm lực hạt nhân của mình thấp hơn nhiều so với Mỹ và Nga. Đó chính là vấn đề nan giải cơ bản”.

Lập trường này cũng được thể hiện trong tuyên bố ngày 16/10 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng, yêu cầu Bắc Kinh tham gia đàm phán hạt nhân ba bên ở thời điểm hiện nay là “không công bằng, không hợp lý và không thực tế”, do quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc chưa tương đương với Nga và Mỹ.

Về khả năng tiếp xúc ba bên, ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc gặp có thể tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa.

Trước đó, ngày 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Rudenko cũng cho biết nước này không loại trừ khả năng diễn ra cuộc tiếp xúc ba bên bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 18 - 19/11. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên của diễn đàn này.

marco-rubio-ap.jpg

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine
Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng Mỹ bảo vệ quyết định tạm nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga, cho rằng động thái này nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và giảm áp lực giá nhiên liệu. Washington đồng thời bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng Mỹ bảo vệ quyết định tạm nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga, cho rằng động thái này nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và giảm áp lực giá nhiên liệu. Washington đồng thời bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Trump hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow được Nga hoan nghênh, trong khi Ukraine cảnh báo động thái này có thể khiến xung đột kéo dài.

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Trump hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow được Nga hoan nghênh, trong khi Ukraine cảnh báo động thái này có thể khiến xung đột kéo dài.

Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh triển khai Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sắc lệnh vừa xác lập cơ chế áp thuế rất cao đối với Nga và các nước mua dầu khí Nga, vừa lập tức miễn áp dụng các biện pháp này.

Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh triển khai Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sắc lệnh vừa xác lập cơ chế áp thuế rất cao đối với Nga và các nước mua dầu khí Nga, vừa lập tức miễn áp dụng các biện pháp này.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ