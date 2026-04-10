中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trưng bày tư liệu về chuyến bay đưa Trung tướng Phạm Tuân vào vũ trụ

Thứ Sáu, 18:35, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày “Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga”. Sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cùng nhiều cơ quan lưu trữ, bảo tàng của hai nước tổ chức.

Trưng bày được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ, đồng thời gợi nhắc dấu mốc lịch sử năm 1980 – khi lần đầu tiên một đại diện Việt Nam bay vào không gian. Sứ mệnh chung Xô - Việt trên tàu Soyuz-37 được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục vũ trụ của nhân loại, đồng thời là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ Chương trình Intercosmos, Trung tướng Phạm Tuân đã cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Gorbatko thực hiện chuyến bay vào quỹ đạo gần Trái Đất. Sự kiện này khi đó đã gây tiếng vang lớn, với những dòng tít ấn tượng trên báo chí quốc tế: “Người anh hùng vừa bắn rơi "pháo đài bay" B-52 – nay đang bay trong vũ trụ!”.

trung bay tu lieu ve chuyen bay dua trung tuong pham tuan vao vu tru hinh anh 1
Các phi hành gia Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ quốc tế. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy xúc động khẳng định: “Sự kiện hôm nay được tổ chức vào dịp có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ; đồng thời gợi nhớ dấu mốc lịch sử năm 1980 khi Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ".

Theo Thứ trưởng Cao Huy, sự kiện này không chỉ gợi nhắc niềm tự hào chung của Nhân dân Việt Nam, mà còn là minh chứng thuyết phục cho chiều sâu và sức sống bền vững của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

Cùng chung quan điểm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định: "Chuyến bay lịch sử tới trạm Salyut-6 được hun đúc từ tình hữu nghị chân thành, được tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh gian khổ cũng như trong công cuộc xây dựng hòa bình.Đó là biểu tượng vĩnh cửu cho niềm tin tuyệt đối giữa hai dân tộc".

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động mạnh mẽ nhất tại buổi lễ là đoạn video gửi về từ độ cao hàng trăm km ngoài Trái Đất. Ba phi hành gia Liên bang Nga đang làm nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - Sergei Kutsverchkov, Sergei Mikayev và Andrei Fedyaev, đã gửi lời chào nồng nhiệt tới Thủ đô Hà Nội và người dân Việt Nam..

Đứng trước lá cờ đỏ sao vàng và cờ Liên bang Nga đang bay lơ lửng trong môi trường không trọng lực, các phi hành gia chia sẻ: “Từ ISS, chúng tôi nhìn thấy Trái Đất như một hành tinh xanh không biên giới và hiểu rằng hợp tác là con đường ổn định nhất để nhân loại tiến xa hơn. Chuyến bay năm 1980 của Viktor Gorbatko và Phạm Tuân không chỉ là thành tựu khoa học mà còn là biểu hiện của tình hữu nghị, sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai dân tộc chúng ta".

trung bay tu lieu ve chuyen bay dua trung tuong pham tuan vao vu tru hinh anh 2
Trung tướng Phạm Tuân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tuấn

Chia sẻ về hành trình chinh phục vũ trụ của mình, Trung tướng Phạm Tuân nhấn mạnh đó là kết tinh của hàng chục năm nghiên cứu bền bỉ của các nhà khoa học Liên Xô và là hiện thực hóa ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thanh niên Việt Nam phải sánh vai cùng thế giới. Ông bồi hồi nhớ lại: “Đó là hành trình đầy cảm xúc, từ khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng với sức đẩy mãnh liệt, đến những giây phút nghẹt thở khi tàu vũ trụ ghép nối trong không gian và cuối cùng là lúc trở về Trái Đất, khi vỏ tàu bốc cháy ở nhiệt độ ma sát hàng nghìn độ C…”.

Ông cũng dành lời tri ân sâu sắc tới những người bạn Nga - những người đã tận tình chỉ dạy, giúp đỡ để một người con của đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh có thể tự tin sải bước giữa các vì sao.

Không chỉ có những câu chuyện kể, không gian trưng bày lần này còn giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu được giải mật và các ấn phẩm quý như cuốn sách “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris”. Đại sứ Gennady Bezdetko nhấn mạnh, việc gìn giữ những tư liệu này không chỉ là để nhìn lại quá khứ, mà còn là để giáo dục thế hệ trẻ về một thời kỳ "chia ngọt sẻ bùi" giữa hai quốc gia.

trung bay tu lieu ve chuyen bay dua trung tuong pham tuan vao vu tru hinh anh 3
Các đại biểu dự triển lãm. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại diện Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga cũng nhấn mạnh năm 2026 là "năm vàng" để nhìn lại những kỳ tích chinh phục vũ trụ. Quan hệ hợp tác giữa ngành lưu trữ song phương đã và đang góp phần "giải mã" những trang sử hào hùng của hai dân tộc, từ những ngày sát cánh bên nhau trên bàn đàm phán Paris cho đến khi cùng tiến bước vào không gian.

Khai mạc Diễn đàn vũ trụ Nga năm 2026

Khai mạc Diễn đàn vũ trụ Nga năm 2026

VOV.VN - Hơn 2.000 đại biểu là đại diện các cơ quan chính quyền liên bang Nga và khu vực; cộng đồng khoa học và chuyên gia; lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tên lửa - vũ trụ; các doanh nghiệp công nghệ cao; đại diện nhiều nước trên thế giới, tham dự Diễn đàn vũ trụ Nga, khai mạc ngày 9/4 tại Moscow. 

Diệp Thảo/VOV.VN
Tag: chinh phục vũ trụ phạm tuân quan hệ việt-nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loạt ảnh "Trái Đất lặn" và nhật thực trong chuyến bay lịch sử của Artemis II
Loạt ảnh "Trái Đất lặn" và nhật thực trong chuyến bay lịch sử của Artemis II

VOV.VN - NASA đã công bố những hình ảnh mới về hiện tượng Trái Đất lặn và nhật thực được ghi lại trong chuyến bay ngang Mặt Trăng của sứ mệnh Artemis II.

Loạt ảnh "Trái Đất lặn" và nhật thực trong chuyến bay lịch sử của Artemis II

Loạt ảnh "Trái Đất lặn" và nhật thực trong chuyến bay lịch sử của Artemis II

VOV.VN - NASA đã công bố những hình ảnh mới về hiện tượng Trái Đất lặn và nhật thực được ghi lại trong chuyến bay ngang Mặt Trăng của sứ mệnh Artemis II.

Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng, chuẩn bị chứng kiến nhật thực
Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng, chuẩn bị chứng kiến nhật thực

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những thông tin mới nhất về hành trình của tàu vũ trụ Orion/Integrity trong sứ mệnh Artemis II, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi bốn phi hành gia hiện đã ở gần Mặt Trăng hơn Trái Đất.

Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng, chuẩn bị chứng kiến nhật thực

Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng, chuẩn bị chứng kiến nhật thực

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những thông tin mới nhất về hành trình của tàu vũ trụ Orion/Integrity trong sứ mệnh Artemis II, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi bốn phi hành gia hiện đã ở gần Mặt Trăng hơn Trái Đất.

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ
Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Sứ mệnh lịch sử Artemis II đã chính thức được khởi động, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ của Apollo 17 năm 1972, con người mới lại thực hiện hành trình bay có người lái đến Mặt Trăng.

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Sứ mệnh lịch sử Artemis II đã chính thức được khởi động, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ của Apollo 17 năm 1972, con người mới lại thực hiện hành trình bay có người lái đến Mặt Trăng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ