Khai mạc Diễn đàn vũ trụ Nga năm 2026

Diễn đàn do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) tổ chức, Quỹ Roscongress vận hành, với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga.

Diễn đàn vũ trụ Nga năm 2026 là một hoạt động nhân Ngày vũ trụ (12/4), kỷ niệm 65 năm chuyến bay lịch sử của nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin vào vũ trụ, dấu mốc khẳng định vị thế của Nga trong lịch sử chinh phục không gian thế giới.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 diễn giả cùng đại diện của 250 cơ quan truyền thông Nga và quốc tế. Diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới khoa học và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì hòa bình.

Diễn đàn hướng tới việc hình thành chương trình nghị sự chiến lược cho sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ, xây dựng các giải pháp đồng thuận giữa Nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp, hỗ trợ các nỗ lực phát triển công nghệ tiên tiến.

Diễn đàn tập trung thảo luận về việc phát triển nguồn nhân lực trẻ và mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư thông qua mô hình đối tác công - tư. Hàng loạt phiên thảo luận chuyên đề được xây dựng xoay quanh nội dung trọng tâm là phát triển công nghệ, thương mại hóa các dịch vụ vũ trụ, hình thành nền kinh tế quỹ đạo mới, nghiên cứu khoa học và khai phá không gian xa, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Chương trình nghị sự của Diễn đàn kết hợp giữa thảo luận chiến lược và các giải pháp thực tiễn, qua đó hình thành tầm nhìn toàn diện về tương lai của ngành.

Các diễn giả tại Phiên thảo luận chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo - bệ phóng cho việc chinh phục không gian vũ trụ"

Diễn đàn cũng giới thiệu những thành tựu quan trọng của ngành vũ trụ Nga qua các giai đoạn, cũng như những ứng dụng thiết thực đối với đời sống hiện nay và triển vọng trong tương lai. Phát biểu tại phiên họp ngày 9/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho biết, năm 2028, Nga sẽ phóng tên lửa tái sử dụng hạng trung đầu tiên mang tên “Amur-SPG”. Đây là một bước đi hết sức quan trọng. Hiện nay, Nga đang đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp tên lửa - vũ trụ nhằm củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh không gian toàn cầu và giảm chi phí đưa tải trọng lên quỹ đạo. Vì vậy, Tập đoàn Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đang nỗ lực tối ưu hóa chi phí cho các vụ phóng.

Cũng trong ngày 9/4 đã diễn ra buổi truyền hình trực tiếp cầu truyền hình Astana - Baikonur, nhân kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Chương trình điểm lại dấu mốc lịch sử chuyến bay của Yuri Gagarin trên tàu Vostok-1 năm 1961, đồng thời thảo luận về sự phát triển hiện nay và định hướng tương lai của Baikonur.