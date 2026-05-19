Trung Quốc - ASEAN nâng cấp hợp tác với nền tảng thông tin thương mại mới

Thứ Ba, 19:29, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, Nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc - ASEAN đã chính thức được khởi động tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin tổng hợp và truyền thông quốc tế, phục vụ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

 

Lễ ra mắt Nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc - ASEAN diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Giao lưu Quốc tế về Văn minh Mạng thuộc Hội nghị Văn minh Mạng Trung Quốc 2026.

Nền tảng này do hãng thông tấn Chinanews xây dựng và vận hành, hướng tới các cơ quan thương mại ASEAN, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng người Hoa và doanh nghiệp xuyên biên giới. Với mô hình dịch vụ thông tin thương mại “một cửa”, nền tảng tập trung cung cấp các nội dung như giải thích chính sách, cập nhật tình hình thị trường, kêu gọi đầu tư, kết nối hợp tác và phân tích ngành, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN.

Lễ khởi động nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc - ASEAN diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Chinanews)

Trước thời điểm ra mắt, đại diện các cơ quan chính phủ, truyền thông, viện nghiên cứu và trường đại học của Trung Quốc cùng nhiều nước ASEAN đã tham gia trao đổi về chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và xây dựng nền tảng thông tin Trung Quốc - ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Chinanews Trần Lục Quân nhấn mạnh, quan hệ Trung Quốc - ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác kinh tế, thương mại không ngừng mở rộng, trong khi chuỗi cung ứng giữa hai bên ngày càng gắn kết. Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia chuyên về thông tin đối ngoại, Chinanews sẽ phát huy thế mạnh của mình, xây dựng nền tảng này trở thành kênh truyền thông có nội dung, dịch vụ, sức ảnh hưởng và sức sống bền vững, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân Trung Quốc - ASEAN.

Việc khởi động nền tảng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân và hỗ trợ nâng cấp ngành nghề giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh hai bên thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN (ACFTA) phiên bản 3.0, nền tảng này được đánh giá là cầu nối thông tin quan trọng, góp phần mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, nâng cao năng lực doanh nghiệp và lan tỏa hợp tác Trung Quốc - ASEAN.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
VOV.VN - Thị trường nông sản toàn cầu được dự báo sẽ có những thay đổi lớn trong các tháng tới, khi Trung Quốc thực hiện cam kết gia tăng thu mua nông sản Mỹ.

VOV.VN - Việc thông qua Kế hoạch công tác năm 2026 là một bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Dự án SCOPE Trade chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, mang lại các kết quả cụ thể và thiết thực cho các nước ASEAN.

VOV.VN - Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm sáng kinh tế của ASEAN nhờ chính sách hướng ngoại, hội nhập sâu rộng và tăng trưởng ổn định. Theo chuyên gia kinh tế ASEAN, những cải cách mạnh mẽ cùng mạng lưới FTA rộng khắp đã giúp Việt Nam thu hút đầu tư, phục hồi nhanh và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị khu vực.

