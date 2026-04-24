Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh, các tuyên bố của Mỹ về là vô căn cứ, cho rằng đây là sự vu khống, bôi nhọ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), do vậy Trung Quốc “kiên quyết phản đối điều này”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông hối thúc Washington tôn trọng sự thật, từ bỏ định kiến, ngừng đàn áp công nghệ đối với Trung Quốc và làm nhiều hơn những việc có ích cho việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác công nghệ giữa hai nước.

Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau khi tài khoản X chính thức của Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng hôm 23/4.

Theo đó, ông Michael Kratsios, Giám đốc văn phòng này, tuyên bố các thực thể nước ngoài, “chủ yếu có trụ sở tại Trung Quốc”, đã thực hiện các chiến dịch ở “quy mô công nghiệp” nhằm sao chép các mô hình AI tiên tiến từ các công ty Mỹ.

Trọng tâm của các cáo buộc là một quy trình có tên “chưng cất” - kỹ thuật chuyển giao kiến thức từ một mô hình AI lớn sang một mô hình nhỏ hơn để vận hành với chi phí thấp. DeepSeek, công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, đang là tâm điểm của các cáo buộc.

Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua phát triển công nghệ AI tiên tiến và tinh vi nhất, khiến lĩnh vực này trở thành “điểm nóng” trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Bản ghi nhớ vừa công bố có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vào tháng tới.

