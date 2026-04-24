Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

Thứ Sáu, 17:45, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh, các tuyên bố của Mỹ về là vô căn cứ, cho rằng đây là sự vu khống, bôi nhọ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), do vậy Trung Quốc “kiên quyết phản đối điều này”.

trung quoc bac cao buoc danh cap cong nghe ai cua my hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông hối thúc Washington tôn trọng sự thật, từ bỏ định kiến, ngừng đàn áp công nghệ đối với Trung Quốc và làm nhiều hơn những việc có ích cho việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác công nghệ giữa hai nước.

Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau khi tài khoản X chính thức của Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng hôm 23/4.

Theo đó, ông Michael Kratsios, Giám đốc văn phòng này, tuyên bố các thực thể nước ngoài, “chủ yếu có trụ sở tại Trung Quốc”, đã thực hiện các chiến dịch ở “quy mô công nghiệp” nhằm sao chép các mô hình AI tiên tiến từ các công ty Mỹ.

Trọng tâm của các cáo buộc là một quy trình có tên “chưng cất” - kỹ thuật chuyển giao kiến thức từ một mô hình AI lớn sang một mô hình nhỏ hơn để vận hành với chi phí thấp. DeepSeek, công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, đang là tâm điểm của các cáo buộc.

Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua phát triển công nghệ AI tiên tiến và tinh vi nhất, khiến lĩnh vực này trở thành “điểm nóng” trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Bản ghi nhớ vừa công bố có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vào tháng tới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện
Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên
Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động liên bộ, trong đó lần đầu tiên đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ giáo viên trên toàn quốc.

Mỹ - Trung Quốc không tham gia tuyên bố chung về sử dụng trí tuệ nhân tạo quân sự
Mỹ - Trung Quốc không tham gia tuyên bố chung về sử dụng trí tuệ nhân tạo quân sự

Mỹ - Trung Quốc không tham gia tuyên bố chung về sử dụng trí tuệ nhân tạo quân sự

VOV.VN - Hôm qua (5/2), tại A Coruna, Tây Ban Nha, 35 trong số 85 quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Trí tuệ nhân tạo (AI) (REAIM) đã ký kết một tuyên bố về cách thức quản lý AI trong chiến tranh với 20 nguyên tắc. Tuy nhiên, các cường quốc quân sự như Trung Quốc và Mỹ đã không tham gia.

