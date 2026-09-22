Trung Quốc cảnh báo nguy cơ hóa chất chảy vào kênh sản xuất ma túy trái phép

Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các cơ quan chức năng Trung Quốc trong quá trình công tác gần đây đã phát hiện rủi ro medetomidine và axit tartaric có thể bị tuồn vào các kênh bất hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất ma túy.

Thông báo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về kiểm soát ma túy Trung Quốc nêu rõ các hóa chất cần được lưu ý gồm medetomidine, muối hydrochloride của medetomidine, các dạng đồng phân quay phải, quay trái và các muối hydrochloride tương ứng; cùng axit tartaric dạng cấu hình D và L.

Cơ quan này cũng công bố số đăng ký hóa chất quốc tế (CAS) và mã hàng hóa hải quan liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện, kiểm soát và quản lý việc lưu thông các mặt hàng nêu trên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về kiểm soát ma túy Trung Quốc đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hóa chất thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu tại những thông báo cảnh báo từng ban hành vào tháng 8/2019, tháng 11/2023 và tháng 11/2025.

Theo cơ quan này, các đơn vị cần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường rà soát đối tác, mục đích sử dụng và hoạt động giao dịch; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Trung Quốc và quốc tế, nhằm ngăn chặn hóa chất bị chuyển hướng sang các hoạt động sản xuất ma túy trái phép.