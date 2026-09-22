English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ hóa chất chảy vào kênh sản xuất ma túy trái phép

Thứ Ba, 14:36, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Ủy ban quốc gia về kiểm soát ma túy Trung Quốc ngày 22/9 ra thông báo cảnh báo về nguy cơ medetomidine và axit tartaric bị lợi dụng để sản xuất ma túy trái phép, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp và cá nhân liên quan tăng cường phòng ngừa, quản lý chặt chẽ hai loại hóa chất này.

 

Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các cơ quan chức năng Trung Quốc trong quá trình công tác gần đây đã phát hiện rủi ro medetomidine và axit tartaric có thể bị tuồn vào các kênh bất hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất ma túy.

Thông báo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về kiểm soát ma túy Trung Quốc nêu rõ các hóa chất cần được lưu ý gồm medetomidine, muối hydrochloride của medetomidine, các dạng đồng phân quay phải, quay trái và các muối hydrochloride tương ứng; cùng axit tartaric dạng cấu hình D và L.

Cơ quan này cũng công bố số đăng ký hóa chất quốc tế (CAS) và mã hàng hóa hải quan liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện, kiểm soát và quản lý việc lưu thông các mặt hàng nêu trên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về kiểm soát ma túy Trung Quốc đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hóa chất thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu tại những thông báo cảnh báo từng ban hành vào tháng 8/2019, tháng 11/2023 và tháng 11/2025.

Theo cơ quan này, các đơn vị cần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường rà soát đối tác, mục đích sử dụng và hoạt động giao dịch; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Trung Quốc và quốc tế, nhằm ngăn chặn hóa chất bị chuyển hướng sang các hoạt động sản xuất ma túy trái phép.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc
Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 27/8 cho biết đã ngăn chặn gần 500 vụ buôn lậu ma túy, thu giữ lượng ma túy có giá trị ước tính hơn 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm tài khóa 2026. Đáng chú ý, nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tiếp tục bị phát hiện tại tỉnh Chiang Rai, khu vực thuộc Tam giác Vàng.

Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc

Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 27/8 cho biết đã ngăn chặn gần 500 vụ buôn lậu ma túy, thu giữ lượng ma túy có giá trị ước tính hơn 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm tài khóa 2026. Đáng chú ý, nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tiếp tục bị phát hiện tại tỉnh Chiang Rai, khu vực thuộc Tam giác Vàng.

Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy
Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy

VOV.VN - Ngày 7/8, lực lượng Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha, phối hợp cùng Europol và cảnh sát các nước Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn chuyên buôn người và ma túy giữa Tây Ban Nha và Algeria.

Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy

Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy

VOV.VN - Ngày 7/8, lực lượng Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha, phối hợp cùng Europol và cảnh sát các nước Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn chuyên buôn người và ma túy giữa Tây Ban Nha và Algeria.

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc
Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, truyền thông Ba Lan đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan và Séc đã triệt phá một bang nhóm tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm và đóng cửa một phòng thí nghiệm ma túy bất hợp pháp ở Bỉ.

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, truyền thông Ba Lan đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan và Séc đã triệt phá một bang nhóm tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm và đóng cửa một phòng thí nghiệm ma túy bất hợp pháp ở Bỉ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ