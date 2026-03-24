Trung Quốc chế tạo tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên, có thể lặn 1.000m

Thứ Ba, 09:57, 24/03/2026
VOV.VN - Các kỹ sư Trung Quốc đã hoàn thành việc thiết kế tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên của nước này, có khả năng lặn 1.000m dưới biển. Con tàu này dự kiến hoạt động thương mại vào trước năm 2030.

Thông tin trên được ông Diệp Thông, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc (Viện Nghiên cứu 702 thuộc Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc) có trụ sở tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với China Daily.

trung quoc che tao tau ngam du lich bien sau dau tien, co the lan 1.000m hinh anh 1
Tàu lặn du lịch của công ty ở Trùng Khánh. Ảnh: China News

Ông cho biết, sau hơn 4 năm nghiên cứu, các kỹ sư tại trung tâm đã phát triển tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên của Trung Quốc, với việc hoàn thành thiết kế kết cấu. Theo kế hoạch, nguyên mẫu con tàu sẽ được chế tạo trước cuối năm nay. Sau khi tiến hành thử nghiệm trên biển, điều chỉnh thiết kế dựa trên các kết quả thử nghiệm, tàu ngầm du lịch này sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào trước năm 2030.

Đến nay, các bộ phận then chốt như cửa sổ quan sát toàn cảnh, một trong những kết cấu khó thiết kế nhất trên tàu lặn biển sâu, đã được phát triển. Con tàu có thể lặn xuống độ sâu 1.000 mét và chở 4 người, trong đó có 3 hành khách. Việc phát triển tàu ngầm du lịch biểu sâu là nỗ lực mới nhất nhằm mở rộng khả năng tiếp cận đại dương sâu cho mục đích dân sự của Trung Quốc. 

Theo ông Diệp Thông, nhiều cơ quan du lịch địa phương và công ty lữ hành đã bày tỏ sự quan tâm đến phương tiện lặn biển sâu này và đang liên hệ để hợp tác trong tương lai với trung tâm nghiên cứu. Trung Quốc hiện có hàng chục tàu lặn du lịch hoạt động ở độ sâu khoảng 20 m, phù hợp cho các chuyến tham quan tại các hồ chứa, sông hồ và vùng nước ven biển.

Mới đây, 3 tàu ngầm du lịch do một công ty ở Trùng Khánh, miền Tây Nam nước này phát triển và sản xuất, đã được xuất khẩu sang Indonesia. Đây là tàu ngầm du lịch cỡ nhỏ có người lái đầu tiên phát triển trong nước của Trung Quốc. Con tàu này có thể lặn xuống độ sâu 200 mét, chứa 3 du khách và 1 người lái. Trong năm nay, con tàu cũng sẽ được đưa đến 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Maldives, Malaysia và Thái Lan.

 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

VOV.VN - Ngày 22/3, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, quan chức Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng mới, tăng cường việc thay thế nhiên liệu hóa thạch một cách an toàn, đáng tin cậy và có trật tự.

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

VOV.VN - Tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc mới đây đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới có tổng trữ lượng gần 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Đông Nam Á ứng phó an ninh năng lượng

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông liên tục leo thang, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (19/3) tuyên bố, nước này sẵn sàng tăng cường phối hợp với các nước Đông Nam Á để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng.

