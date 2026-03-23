Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

Các cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm nổi bật sự mong manh của chuỗi cung ứng các nguồn năng lượng truyền thống như dầu mỏ. Tác động của cuộc chiến Iran đối với các quyết sách của chính phủ và nguồn cung năng lượng đã trở thành một trong những chủ đề chính của Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2026 khai mạc tại Bắc Kinh ngày 22/3.

Ông Hàn Văn Tú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo trong khuôn khổ diễn đàn, ông Hàn Văn Tú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh tình hình quốc tế hiện nay mang đến cho Trung Quốc một gợi mở sâu sắc - nhiên liệu hóa thạch như dầu khí thường phải nhập khẩu và vận chuyển quốc tế, trong khi các nguồn năng lượng mới như gió và mặt trời là tài nguyên trong nước, không cần nhập khẩu hay vận chuyển.

Cũng theo quan chức này, hiện nay, điện xanh đang chiếm gần 40% tổng lượng điện tiêu thụ của Trung Quốc, tức cứ 10 kWh điện sử dụng thì có 4 kWh là điện xanh. “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, liên tục tăng tỷ lệ cung cấp năng lượng mới, tăng cường việc thay thế năng lượng hóa thạch một cách an toàn, đáng tin cậy và có trật tự”.

Ông còn cho biết, Trung Quốc sẽ phát triển mạnh các công nghệ và ngành công nghiệp xanh, carbon thấp, đi sâu thúc đẩy quá trình chuyển đổi tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon trong các ngành công nghiệp trọng điểm, xây dựng các nhà máy và khu công nghiệp không phát thải carbon.

Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn trên thế giới, với tỷ lệ phụ thuộc vào dầu nhập khẩu thường trên 70%, trong đó hơn 40% đến từ các nước Trung Đông.

Trong Báo cáo công tác Chính phủ trình bày tại Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc hồi đầu tháng, Thủ tướng Lý Cường đã lần đầu tiên đưa “nhiên liệu xanh” và “năng lượng tương lai” vào các mục tiêu của năm. Việc phát triển năng lượng xanh tự chủ và có thể kiểm soát cũng lần đầu tiên được nâng lên tầm chiến lược quốc gia của nền kinh tế thứ hai thế giới.

Theo ông Hàn Văn Tú, Trung Quốc sẽ tích cực tham gia vào quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu. Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), mục tiêu của nước này là tăng tỷ lệ năng lượng phi hóa thạch trong tổng tiêu thụ năng lượng lên 25% và giảm tổng cộng 17% lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên mỗi đơn vị GDP.