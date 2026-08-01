Trung Quốc chỉ trích Mỹ cấm nhập khẩu với 43 công ty ngay sau điện đàm thương mại

Trong một tuyên bố đưa ra dưới hình thức hỏi đáp, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, hành động này gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty liên quan, phá hoại nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc (Ảnh: VCG)

Hơn thế, Mỹ thực hiện các biện pháp này chỉ một ngày sau cuộc điện đàm qua video giữa quan chức đứng đầu về các vấn đề kinh tế-thương mại hai bên, “trái ngược nghiêm trọng với đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước”, do vậy Trung Quốc “lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”.

Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào tối 30/7, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế thương mại gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc.

Hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin, hai bên đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng” về việc thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh, cũng như việc duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thiết thực và giải quyết thỏa đáng những mối quan ngại của nhau trong giai đoạn tiếp theo.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế-thương mại song phương, tăng cường trao đổi, xây dựng lòng tin và xóa bỏ nghi ngờ, mở rộng hợp tác, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ ổn định và tích cực, góp phần xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 31/7, Mỹ đã thêm 43 công ty, bao gồm cả nhà sản xuất tụ điện Trung Quốc Aihua Group, vào danh sách các thực thể theo Đạo luật Phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này.

Đây là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Donald Trump mở rộng danh sách này kể từ khi nhậm chức, nâng tổng số thực thể từ 144 lên 187. Đây cũng là đợt bổ sung thực thể lớn nhất kể từ khi đạo luật được ký ban hành vào tháng 12/2021.