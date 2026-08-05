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Trung Quốc chỉ trích Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản

Thứ Tư, 10:19, 05/08/2026
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VOV.VN - Trung Quốc ngày 4/8 lên tiếng phản đối Sách trắng Quốc phòng Nhận Bản 2026, do có các nội dung nhằm vào nước này và liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Trong một phát biểu, ông Trần Hi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Sách trắng Quốc phòng mới của Nhật Bản “chứa những luận điệu sai lệch”, phóng đại “nguy cơ an ninh xung quanh” và thổi phồng cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

trung quoc chi trich sach trang quoc phong cua nhat ban hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trần Hi (Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc)

Ông gọi đây là hành động tạo cớ để Nhật Bản nới lỏng các ràng buộc đối với việc mở rộng quân sự của mình, do vậy Bắc Kinh “bày tỏ sự bất bình và kiên quyết phản đối”.

Về vấn đề Đài Loan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Nhật, là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Ông hối thúc Nhật Bản suy ngẫm sâu sắc về các vấn đề lịch sử, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, không đi xa hơn trên con đường “tái quân sự hóa”.

Sách trắng Quốc phòng 2026 của Nhật Bản vừa được Nội các nước này thông qua và công bố ngày 4/8, tiếp tục mô tả Trung Quốc là “thách thức chiến lược chưa từng có và lớn nhất” của Nhật Bản, cho rằng Bắc Kinh đang tăng cường năng lực quân sự cả về số lượng và chất lượng.

Tài liệu này cũng đánh giá hoạt động quân sự chung giữa Trung Quốc và Nga quanh Nhật Bản “rõ ràng nhằm mục đích thể hiện sức mạnh trước Nhật Bản” và là “mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”, đồng thời bày tỏ lo ngại về các hoạt động tác chiến viễn dương cũng như các cuộc tập trận quân sự của Hải quân Trung Quốc quanh eo biển Đài Loan.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Trung Quốc đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Vương Nghị trao đổi với phía Nhật Bản trong thời gian tham dự các hoạt động tại Hội nghị ASEAN ở Manila, Philippines, chỉ hai ngày sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết đã có cuộc “trao đổi ngắn” với người đồng cấp Trung Quốc.

Động thái này được giới phân tích nhận định là cho thấy quan hệ Trung-Nhật vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Được công bố trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn đang căng thẳng sau những phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan, Sách trắng Quốc phòng 2026 của Nhật Bản được dự báo tiếp tục gây tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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