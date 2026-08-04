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Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 nhấn mạnh phương pháp tác chiến mới

Thứ Ba, 15:12, 04/08/2026
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VOV.VN - Ngày 4/8, Chính phủ Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2026, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị bay không người lái (UAV) trong tác chiến hiện đại. 

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 gồm 598 trang, được xuất bản bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. Bên cạnh những nội dung truyền thống giống như các năm trước, bản 2026 dành riêng một chương để nêu bật tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ cao và các khí tài mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị bay không người lái (UAV), vào sự nghiệp đảm bảo an ninh – quốc phòng.

sach trang quoc phong nhat ban 2026 nhan manh phuong phap tac chien moi hinh anh 1
Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 nhấn mạnh phương pháp tác chiến mới. Ảnh minh họa: Reuters.

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 nhấn mạnh hình thức chiến đấu mới sử dụng AI và UAV, trong bối cảnh các nước đang nỗ lực hướng tới khả năng duy trì sức chiến đấu khi chiến tranh kéo dài, đồng thời cho biết đang tích cực ứng dụng kỹ thuật AI và bán dẫn vào lĩnh vực an ninh.

Về điều này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết: “Hiện nay Bộ Quốc phòng đang thúc đẩy ứng dụng AI vào các lĩnh vực như chỉ huy và kiểm soát tác chiến, tiếp cận không người điều khiển, hoạt động sự vụ… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nhân lực, giảm áp lực cho binh sỹ và rút ngắn thời gian đưa ra mệnh lệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng nguồn lực của các doanh nghiệp, thúc đẩy tận dụng AI, nhằm tăng cường sức chiến đấu”.

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 cũng như nêu bật vai trò không thể thiếu của các hoạt động và cơ sở sản xuất liên quan công nghiệp quốc phòng, khẳng định lại việc khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia sâu vào công nghiệp quốc phòng, song song với việc thúc đẩy xuất khẩu vũ khí, khí tài quân sự.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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