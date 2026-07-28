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Nhật Bản khởi tố sĩ quan đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

Thứ Ba, 10:26, 28/07/2026
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VOV.VN - Vụ việc một trung úy thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo hôm 24/3 đã có diễn biến mới.

Cơ quan kiểm sát Nhật Bản cho biết đã chính thức khởi tố Murata Koki - trung úy của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đóng quân tại tỉnh Miyazaki, với tội danh “hăm dọa”.

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Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: VOV Tokyo

Trước đó, vào ngày 24/3/2026, bị cáo đã đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo bằng cách trèo qua bức tường từ tòa nhà liền kề. Trong quá trình đột nhập, bị cáo mang theo một con dao dài khoảng 18cm và có những phát ngôn mang màu sắc quá khích, cực đoan.

Sĩ quan này đã được di lý đến Cơ quan Kiểm sát Nhật Bản từ hôm 26/3. Trong quá trình điều tra, các chuyên gia Nhật Bản cũng đã tiến hành giám định thần kinh của nghi can và khẳng định Murata Koki có đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm hình sự.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cũng cho biết hoạt động điều tra đang được tiến hành khẩn trương, đồng thời khẳng định sẽ dựa theo kết quả điều tra để xử lý nghiêm khắc sĩ quan này. Phía Trung Quốc cũng đã gửi công hàm yêu cầu Nhật Bản lập tức tiến hành điều tra kỹ lưỡng, đưa ra lời giải thích có trách nhiệm với Trung Quốc, đảm bảo an ninh ngoại giao, đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa sự việc tái diễn.

Trong một diễn biến có liên quan, giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại xuất hiện những bất đồng mới trong các động thái ngoại giao. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết đã có cuộc trao đổi ngắn với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề một hội nghị liên quan ASEAN vào hôm 22/7 vừa qua tại Philippines.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã bác bỏ thông tin trên khi khẳng định “Bộ trưởng Vương Nghị không có dự định hội đàm với phía Nhật Bản và cũng không có bất cứ giao thiệp nhanh nào tại hiện trường”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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