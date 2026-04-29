Trung Quốc dẫn đầu thế giới về trữ lượng và sản lượng nhiều loại khoáng sản

Theo dữ liệu mới nhất về tài nguyên khoáng sản quốc gia được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố ngày 29/4, nước này hiện đứng đầu thế giới về trữ lượng của 14 loại khoáng sản, bao gồm đất hiếm, vonfram, thiếc, molypden, antimon, gali, germani, indi, fluorit và than chì.

Khai thác đất hiếm. Ảnh minh họa: Ebenart.

Không chỉ dẫn đầu về trữ lượng, Trung Quốc còn đứng đầu toàn cầu về sản lượng của 17 loại khoáng sản trong năm qua, như than đá, vanadi, titan, kẽm, đất hiếm, vonfram, thiếc, molypden, vàng và telua.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết quy mô sản xuất và năng lực luyện kim, chế biến khoáng sản của nước này hiện vẫn đứng đầu thế giới. Ước tính trong năm 2025, giá trị sản lượng ngành khai khoáng của Trung Quốc đạt khoảng 32.700 tỷ nhân dân tệ, chiếm hơn 23% GDP.

Giới chức Trung Quốc khẳng định nước này không chỉ là quốc gia sản xuất tài nguyên lớn mà còn đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu về luyện kim và chế biến khoáng sản. Việc trữ lượng tài nguyên tăng mạnh được đánh giá là nền tảng quan trọng giúp Trung Quốc nâng cao năng lực tự chủ và kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và nhu cầu nguyên liệu phục vụ công nghệ cao ngày càng gia tăng, đặc biệt là đất hiếm, vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực này tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.