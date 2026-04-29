Trung Quốc dẫn đầu thế giới về trữ lượng và sản lượng nhiều loại khoáng sản

Thứ Tư, 17:48, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố số liệu mới nhất về tài nguyên khoáng sản, cho thấy nước này tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về trữ lượng và sản lượng của nhiều loại khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm.

Theo dữ liệu mới nhất về tài nguyên khoáng sản quốc gia được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố ngày 29/4, nước này hiện đứng đầu thế giới về trữ lượng của 14 loại khoáng sản, bao gồm đất hiếm, vonfram, thiếc, molypden, antimon, gali, germani, indi, fluorit và than chì.

trung quoc dan dau the gioi ve tru luong va san luong nhieu loai khoang san hinh anh 1
Khai thác đất hiếm. Ảnh minh họa: Ebenart.

Không chỉ dẫn đầu về trữ lượng, Trung Quốc còn đứng đầu toàn cầu về sản lượng của 17 loại khoáng sản trong năm qua, như than đá, vanadi, titan, kẽm, đất hiếm, vonfram, thiếc, molypden, vàng và telua.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết quy mô sản xuất và năng lực luyện kim, chế biến khoáng sản của nước này hiện vẫn đứng đầu thế giới. Ước tính trong năm 2025, giá trị sản lượng ngành khai khoáng của Trung Quốc đạt khoảng 32.700 tỷ nhân dân tệ, chiếm hơn 23% GDP.

Giới chức Trung Quốc khẳng định nước này không chỉ là quốc gia sản xuất tài nguyên lớn mà còn đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu về luyện kim và chế biến khoáng sản. Việc trữ lượng tài nguyên tăng mạnh được đánh giá là nền tảng quan trọng giúp Trung Quốc nâng cao năng lực tự chủ và kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và nhu cầu nguyên liệu phục vụ công nghệ cao ngày càng gia tăng, đặc biệt là đất hiếm, vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực này tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Lượng người di chuyển tại Trung Quốc đạt 1,52 tỷ lượt dịp nghỉ lễ 1/5
VOV.VN - Trung Quốc dự báo lượng người di chuyển đạt mức kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Về du lịch nước ngoài, thị trường Đông Nam Á tiếp tục duy trì mức tăng ổn định.

VOV.VN - Trung Quốc dự báo lượng người di chuyển đạt mức kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Về du lịch nước ngoài, thị trường Đông Nam Á tiếp tục duy trì mức tăng ổn định.

Trung Quốc phát hiện khoáng vật Mặt Trăng mới giàu nguyên tố đất hiếm

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được hai khoáng vật Mặt Trăng chưa từng được biết đến từ 1.731 gram mẫu vật Mặt Trăng mang về từ sứ mệnh Hằng Nga-5, đánh dấu một bước đột phá mới trong nghiên cứu không gian sâu.

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được hai khoáng vật Mặt Trăng chưa từng được biết đến từ 1.731 gram mẫu vật Mặt Trăng mang về từ sứ mệnh Hằng Nga-5, đánh dấu một bước đột phá mới trong nghiên cứu không gian sâu.

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

