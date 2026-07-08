Nhật Bản chuẩn bị đón siêu bão Bavi

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hôm nay (8/7), bão Bavi đang hoành hành ngoài khơi phía Đông Philippines và đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Khí áp ở tâm bão lên tới 925hPa, tốc độ gió vào khoảng 70m/s, bán kính ảnh hưởng của bão lên tới 260km.

Bản đồ hướng đi của siêu bão Bavi do Hiệp hội khí tượng Nhật Bản lập

Với đường đi của bão như hiện nay, dự báo, trong 2 ngày 10 và 11/7, bão Bavi sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng tới khu vực Okinawa - cực Nam và bắt đầu từ ngày mai, tại khu vực này sẽ xuất hiện gió lớn ở mức độ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến cuồng phong, sóng dữ và yêu cầu các địa phương và cư dân chuẩn bị sẵn sàng để đối phó ngay từ hôm nay.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập Phòng liên lạc trực thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong khi đó, hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phải họp khẩn để thiết lập cơ chế bảo vệ cần thiết cho công dân Hàn Quốc đang có mặt tại Nhật Bản.