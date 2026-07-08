English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản chuẩn bị đón siêu bão Bavi

Thứ Tư, 15:40, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nguy cơ cơn bão số 9, có tên quốc tế là siêu bão Bavi, sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực cực Nam, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị để chống chịu với thiên tai.

 

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hôm nay (8/7), bão Bavi đang hoành hành ngoài khơi phía Đông Philippines và đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Khí áp ở tâm bão lên tới 925hPa, tốc độ gió vào khoảng 70m/s, bán kính ảnh hưởng của bão lên tới 260km.

nhat ban chuan bi don sieu bao bavi hinh anh 1
Bản đồ hướng đi của siêu bão Bavi do Hiệp hội khí tượng Nhật Bản lập

Với đường đi của bão như hiện nay, dự báo, trong 2 ngày 10 và 11/7, bão Bavi sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng tới khu vực Okinawa - cực Nam và bắt đầu từ ngày mai, tại khu vực này sẽ xuất hiện gió lớn ở mức độ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến cuồng phong, sóng dữ và yêu cầu các địa phương và cư dân chuẩn bị sẵn sàng để đối phó ngay từ hôm nay.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập Phòng liên lạc trực thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong khi đó, hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phải họp khẩn để thiết lập cơ chế bảo vệ cần thiết cho công dân Hàn Quốc đang có mặt tại Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khả năng siêu bão Bavi đổ bộ vào Philippines rất thấp
Khả năng siêu bão Bavi đổ bộ vào Philippines rất thấp

VOV.VN - Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, tính đến 3h sáng nay, siêu bão Bavi vẫn nằm ngoài vùng theo dõi của Philippines (PAR). Dựa trên dự báo mới nhất của PAGASA, bão có thể đi vào khu vực này vào sáng thứ Tư (8/7) và sẽ được đặt tên địa phương là Inday.

Khả năng siêu bão Bavi đổ bộ vào Philippines rất thấp

Khả năng siêu bão Bavi đổ bộ vào Philippines rất thấp

VOV.VN - Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, tính đến 3h sáng nay, siêu bão Bavi vẫn nằm ngoài vùng theo dõi của Philippines (PAR). Dựa trên dự báo mới nhất của PAGASA, bão có thể đi vào khu vực này vào sáng thứ Tư (8/7) và sẽ được đặt tên địa phương là Inday.

Siêu bão Bavi áp sát Guam, Mỹ cảnh báo nguy cơ thiệt hại cấp thảm họa
Siêu bão Bavi áp sát Guam, Mỹ cảnh báo nguy cơ thiệt hại cấp thảm họa

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi siêu bão Bavi mạnh cấp 5 tiến gần đảo Guam và Quần đảo Bắc Mariana. Cơn bão được cảnh báo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, làm gián đoạn điện và ảnh hưởng đến hạ tầng.

Siêu bão Bavi áp sát Guam, Mỹ cảnh báo nguy cơ thiệt hại cấp thảm họa

Siêu bão Bavi áp sát Guam, Mỹ cảnh báo nguy cơ thiệt hại cấp thảm họa

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi siêu bão Bavi mạnh cấp 5 tiến gần đảo Guam và Quần đảo Bắc Mariana. Cơn bão được cảnh báo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, làm gián đoạn điện và ảnh hưởng đến hạ tầng.

Bão Bavi đã mạnh lên thành cấp siêu bão
Bão Bavi đã mạnh lên thành cấp siêu bão

VOV.VN - Bão nhiệt đới mang tên quốc tế Bavi đã nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão bên ngoài Khu vực theo dõi của Philippines (PAR) vào tối qua. Cơ quan khí tượng Philippines khuyến cáo người dân nên tiếp tục theo dõi các bản cập nhật về bão Bavi vì dự báo vẫn có thể thay đổi.

Bão Bavi đã mạnh lên thành cấp siêu bão

Bão Bavi đã mạnh lên thành cấp siêu bão

VOV.VN - Bão nhiệt đới mang tên quốc tế Bavi đã nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão bên ngoài Khu vực theo dõi của Philippines (PAR) vào tối qua. Cơ quan khí tượng Philippines khuyến cáo người dân nên tiếp tục theo dõi các bản cập nhật về bão Bavi vì dự báo vẫn có thể thay đổi.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của bão Bavi
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của bão Bavi

VOV.VN- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm tỉnh Nam Hwanghae chịu ảnh hưởng của bão Bavi và kêu gọi người dân đoàn kết giảm thiểu thiệt hại do bão.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của bão Bavi

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của bão Bavi

VOV.VN- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm tỉnh Nam Hwanghae chịu ảnh hưởng của bão Bavi và kêu gọi người dân đoàn kết giảm thiểu thiệt hại do bão.

Bão Bavi đổ bộ Triều Tiên, Trung Quốc duy trì báo động đỏ
Bão Bavi đổ bộ Triều Tiên, Trung Quốc duy trì báo động đỏ

VOV.VN - Bão Bavi sáng 27/8 chính thức đổ bộ Triều Tiên và giảm dần cường độ, trong khi đó Trung Quốc tiếp tục duy trì báo động đỏ đầu tiên trong năm.

Bão Bavi đổ bộ Triều Tiên, Trung Quốc duy trì báo động đỏ

Bão Bavi đổ bộ Triều Tiên, Trung Quốc duy trì báo động đỏ

VOV.VN - Bão Bavi sáng 27/8 chính thức đổ bộ Triều Tiên và giảm dần cường độ, trong khi đó Trung Quốc tiếp tục duy trì báo động đỏ đầu tiên trong năm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ