Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản “Ý kiến về phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới” vừa được ban hành tại nước này.

Theo văn bản, Trung Quốc sẽ thúc đẩy ứng dụng AI để cải tạo và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống; đẩy nhanh việc đưa phương tiện sử dụng năng lượng mới kết nối thông minh, điện thoại di động và máy tính tích hợp AI, robot hình người vào các kịch bản ứng dụng thực tế. Đồng thời, nước này tăng cường đổi mới công nghệ số và thông minh, tập trung đột phá lý thuyết cơ bản và công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực cung ứng về tính toán, thuật toán và dữ liệu.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược “Trí tuệ nhân tạo+”

Trung Quốc cũng sẽ căn cứ điều kiện từng địa phương và đặc thù từng ngành để xây dựng các cơ sở thử nghiệm ứng dụng AI trong lĩnh vực công nghiệp ở cấp quốc gia; phát triển các kịch bản ứng dụng có giá trị cao và thúc đẩy phổ biến công nghệ này trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, nước này dự kiến xây dựng hệ thống giám sát công nghệ, cảnh báo rủi ro và ứng phó khẩn cấp, nhằm bảo đảm AI được sử dụng an toàn, đáng tin cậy và có thể kiểm soát.

Chính sách trên được triển khai trong bối cảnh ứng dụng AI tại Trung Quốc đang mở rộng nhanh từ nghiên cứu sang sản xuất và đời sống. Năm 2026 được giới công nghiệp đánh giá là năm mở đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt robot hình người. Tháng 6 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cùng Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện đã phát động chương trình đào tạo, thử nghiệm robot hình người và trí tuệ hiện thân trong môi trường thực tế, đặt mục tiêu đến cuối năm tạo năng lực triển khai ở quy mô hàng chục nghìn robot.

Hiện, một số robot hình người đã được đưa vào vận hành trong các môi trường công nghiệp thực tế, bao gồm ngành dệt may, sản xuất ô tô và điện tử tiêu dùng. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu thông tin và truyền thông Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp AI của nước này năm 2025 vượt 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 168 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước. Trong đó, quy mô ngành ở tầng nền tảng tăng 59%; tầng mô hình và khung công nghệ tăng 189%; các ứng dụng chiếm 55% tổng quy mô ngành.

Tính đến tháng 6/2026, Trung Quốc có hơn 6.600 doanh nghiệp AI, chiếm khoảng 15% tổng số doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên toàn cầu, hình thành hệ sinh thái công nghiệp tương đối hoàn chỉnh từ hạ tầng nền tảng, mô hình đến ứng dụng theo ngành.

Đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết, việc triển khai toàn diện hành động “Trí tuệ nhân tạo+” nhằm thúc đẩy sự kết hợp sâu rộng giữa AI và kinh tế thực, hỗ trợ nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi và chuẩn bị cho những lĩnh vực công nghiệp tương lai.

Qua đó, các thành tựu đổi mới trong lĩnh vực AI sẽ được đưa vào ứng dụng cụ thể trong từng ngành và chuỗi công nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển theo hướng công nghệ cao, thông minh và xanh. Việc triển khai hành động “Trí tuệ nhân tạo+” được kỳ vọng sẽ mở rộng ứng dụng AI trên quy mô lớn hơn, tăng cường liên kết giữa đổi mới công nghệ và sản xuất thực tế, qua đó mở rộng dư địa phát triển của kinh tế thông minh Trung Quốc.