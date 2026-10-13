English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược “Trí tuệ nhân tạo+”

Thứ Ba, 22:40, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc sẽ triển khai toàn diện hành động “Trí tuệ nhân tạo+” nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

 

Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản “Ý kiến về phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới” vừa được ban hành tại nước này. 

Theo văn bản, Trung Quốc sẽ thúc đẩy ứng dụng AI để cải tạo và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống; đẩy nhanh việc đưa phương tiện sử dụng năng lượng mới kết nối thông minh, điện thoại di động và máy tính tích hợp AI, robot hình người vào các kịch bản ứng dụng thực tế. Đồng thời, nước này tăng cường đổi mới công nghệ số và thông minh, tập trung đột phá lý thuyết cơ bản và công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực cung ứng về tính toán, thuật toán và dữ liệu.

trung quoc day manh chien luoc tri tue nhan tao hinh anh 1
Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược “Trí tuệ nhân tạo+”

Trung Quốc cũng sẽ căn cứ điều kiện từng địa phương và đặc thù từng ngành để xây dựng các cơ sở thử nghiệm ứng dụng AI trong lĩnh vực công nghiệp ở cấp quốc gia; phát triển các kịch bản ứng dụng có giá trị cao và thúc đẩy phổ biến công nghệ này trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, nước này dự kiến xây dựng hệ thống giám sát công nghệ, cảnh báo rủi ro và ứng phó khẩn cấp, nhằm bảo đảm AI được sử dụng an toàn, đáng tin cậy và có thể kiểm soát.

Chính sách trên được triển khai trong bối cảnh ứng dụng AI tại Trung Quốc đang mở rộng nhanh từ nghiên cứu sang sản xuất và đời sống. Năm 2026 được giới công nghiệp đánh giá là năm mở đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt robot hình người. Tháng 6 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cùng Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện đã phát động chương trình đào tạo, thử nghiệm robot hình người và trí tuệ hiện thân trong môi trường thực tế, đặt mục tiêu đến cuối năm tạo năng lực triển khai ở quy mô hàng chục nghìn robot.

Hiện, một số robot hình người đã được đưa vào vận hành trong các môi trường công nghiệp thực tế, bao gồm ngành dệt may, sản xuất ô tô và điện tử tiêu dùng. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu thông tin và truyền thông Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp AI của nước này năm 2025 vượt 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 168 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước. Trong đó, quy mô ngành ở tầng nền tảng tăng 59%; tầng mô hình và khung công nghệ tăng 189%; các ứng dụng chiếm 55% tổng quy mô ngành.

Tính đến tháng 6/2026, Trung Quốc có hơn 6.600 doanh nghiệp AI, chiếm khoảng 15% tổng số doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên toàn cầu, hình thành hệ sinh thái công nghiệp tương đối hoàn chỉnh từ hạ tầng nền tảng, mô hình đến ứng dụng theo ngành.

Đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết, việc triển khai toàn diện hành động “Trí tuệ nhân tạo+” nhằm thúc đẩy sự kết hợp sâu rộng giữa AI và kinh tế thực, hỗ trợ nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi và chuẩn bị cho những lĩnh vực công nghiệp tương lai.

Qua đó, các thành tựu đổi mới trong lĩnh vực AI sẽ được đưa vào ứng dụng cụ thể trong từng ngành và chuỗi công nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển theo hướng công nghệ cao, thông minh và xanh. Việc triển khai hành động “Trí tuệ nhân tạo+” được kỳ vọng sẽ mở rộng ứng dụng AI trên quy mô lớn hơn, tăng cường liên kết giữa đổi mới công nghệ và sản xuất thực tế, qua đó mở rộng dư địa phát triển của kinh tế thông minh Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa
Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa

VOV.VN - Chính phủ thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, nhập cảnh qua sân bay quốc tế Cam Ranh, từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa

Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa

VOV.VN - Chính phủ thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, nhập cảnh qua sân bay quốc tế Cam Ranh, từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương
Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

VOV.VN - Chiều12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

VOV.VN - Chiều12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

CEO Bugatti đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc
CEO Bugatti đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì chạy đua với các hãng xe Trung Quốc về màn hình lớn, công nghệ hiện đại và tốc độ sạc, Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac, cho rằng các nhà sản xuất ô tô châu Âu nên tập trung vào sự sang trọng, vật liệu cao cấp và nghệ thuật chế tác để tạo lợi thế riêng.

CEO Bugatti đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

CEO Bugatti đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì chạy đua với các hãng xe Trung Quốc về màn hình lớn, công nghệ hiện đại và tốc độ sạc, Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac, cho rằng các nhà sản xuất ô tô châu Âu nên tập trung vào sự sang trọng, vật liệu cao cấp và nghệ thuật chế tác để tạo lợi thế riêng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ