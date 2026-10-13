CEO Bugatti đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

CEO Bugatti cho rằng, châu Âu không nên sao chép xe Trung Quốc

Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang chịu sức ép ngày càng lớn trước sự phát triển nhanh chóng của các nhà sản xuất xe Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện. Trước tình hình này, Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac, đưa ra một hướng tiếp cận khác biệt: Thay vì cố gắng bắt kịp mọi xu hướng công nghệ từ Trung Quốc, các hãng xe châu Âu nên phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình.

Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac đưa ra đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Mate Rimac cho rằng nhiều nhà sản xuất đang chi hàng trăm triệu Euro cho các đơn vị tư vấn nhằm tìm cách cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đồng tình với việc chạy theo những xu hướng như màn hình giải trí ngày càng lớn, lược bỏ các nút bấm vật lý hay rút ngắn thời gian sạc pin.

Theo vị lãnh đạo này, các doanh nghiệp Trung Quốc đang có lợi thế đáng kể trong những lĩnh vực đó. Vì vậy, việc sao chép cách tiếp cận của đối thủ có thể khiến các thương hiệu châu Âu đánh mất những điểm khác biệt vốn có mà không đảm bảo giành được lợi thế cạnh tranh.

Thay vào đó, Mate Rimac muốn các nhà sản xuất châu Âu tập trung vào những yếu tố tạo nên giá trị riêng của sản phẩm, đặc biệt là chất lượng hoàn thiện, vật liệu sử dụng và trải nghiệm của người ngồi trong xe.

Nội thất xe sang truyền thống là hình mẫu được Mate Rimac nhắc đến

Để minh họa quan điểm của mình, Mate Rimac lấy nội thất của Bentley Arnage làm ví dụ về cách một mẫu xe hạng sang tạo nên giá trị khác biệt.

Bentley Arnage được sản xuất trong giai đoạn 1998-2009, nổi bật với cách sử dụng vật liệu truyền thống như da thật, gỗ và thảm trải sàn dày. Bên cạnh đó, những nút bấm có cảm giác tiếp xúc rõ ràng, cửa gió điều hòa chắc chắn và cách hoàn thiện tỉ mỉ cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng của một mẫu xe sang.

Theo Mate Rimac, giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở từng trang bị riêng lẻ mà còn đến từ sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết. Một mẫu xe có thể không sở hữu màn hình lớn nhất hay công nghệ sạc nhanh nhất, nhưng vẫn tạo được sức hút nếu mang đến chất lượng vật liệu và trải nghiệm sử dụng khác biệt. Quan điểm này cũng đặt ra câu hỏi về xu hướng thiết kế nội thất ô tô hiện nay, khi nhiều hãng xe đang chuyển phần lớn chức năng điều khiển lên màn hình cảm ứng và giảm số lượng nút bấm vật lý.

Thay vì xem công nghệ là yếu tố duy nhất để nâng cao giá trị sản phẩm, Mate Rimac cho rằng các nhà sản xuất châu Âu nên cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào nghệ thuật chế tác, cảm giác sử dụng và những chi tiết có thể tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu.

Bài học từ ngành đồng hồ Thụy Sĩ

Mate Rimac ví chiến lược mà ông đề xuất với ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Theo ông, các hãng đồng hồ nước này không nhất thiết phải chiếm phần lớn thị trường toàn cầu về số lượng sản phẩm, bởi giá trị của ngành còn đến từ khả năng tạo ra lợi nhuận cao trên những sản phẩm có tính độc quyền và giá trị chế tác lớn.

Ông cho rằng các thương hiệu ô tô châu Âu cũng có thể tìm kiếm hướng đi tương tự bằng cách tập trung vào phân khúc riêng, thay vì cố gắng sản xuất những mẫu xe đáp ứng mọi nhu cầu và cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe Trung Quốc trên tất cả phương diện.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra thách thức đối với những nhà sản xuất có quy mô lớn như BMW, Mercedes-Benz hay Volkswagen. Những doanh nghiệp này cần phục vụ nhiều nhóm khách hàng và duy trì doanh số ở nhiều phân khúc khác nhau, do đó không thể chỉ dựa vào các mẫu xe siêu sang hoặc sản phẩm sản xuất với số lượng hạn chế.

Trong bối cảnh xe Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện tại châu Âu, đề xuất của Mate Rimac mang đến một góc nhìn khác về cách các thương hiệu lâu đời có thể duy trì sức cạnh tranh. Thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua thông số kỹ thuật và công nghệ, các hãng xe có thể khai thác những lợi thế về thiết kế, chất lượng hoàn thiện và di sản thương hiệu.

Dù vậy, đây mới là quan điểm chiến lược được Mate Rimac đưa ra, chưa phải định hướng chung được toàn ngành ô tô châu Âu thống nhất. Hiệu quả của cách tiếp cận này sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa bản sắc thương hiệu, đổi mới công nghệ, giá bán và nhu cầu thực tế của khách hàng.