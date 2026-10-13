English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CEO Bugatti đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

Thứ Ba, 07:00, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay vì chạy đua với các hãng xe Trung Quốc về màn hình lớn, công nghệ hiện đại và tốc độ sạc, Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac, cho rằng các nhà sản xuất ô tô châu Âu nên tập trung vào sự sang trọng, vật liệu cao cấp và nghệ thuật chế tác để tạo lợi thế riêng.

CEO Bugatti cho rằng, châu Âu không nên sao chép xe Trung Quốc

Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang chịu sức ép ngày càng lớn trước sự phát triển nhanh chóng của các nhà sản xuất xe Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện. Trước tình hình này, Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac, đưa ra một hướng tiếp cận khác biệt: Thay vì cố gắng bắt kịp mọi xu hướng công nghệ từ Trung Quốc, các hãng xe châu Âu nên phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình.

ceo bugatti de xuat huong di khac giup o to chau Au canh tranh voi xe trung quoc hinh anh 1
Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac đưa ra đề xuất hướng đi khác giúp ô tô châu Âu cạnh tranh với xe Trung Quốc

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Mate Rimac cho rằng nhiều nhà sản xuất đang chi hàng trăm triệu Euro cho các đơn vị tư vấn nhằm tìm cách cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đồng tình với việc chạy theo những xu hướng như màn hình giải trí ngày càng lớn, lược bỏ các nút bấm vật lý hay rút ngắn thời gian sạc pin.

Theo vị lãnh đạo này, các doanh nghiệp Trung Quốc đang có lợi thế đáng kể trong những lĩnh vực đó. Vì vậy, việc sao chép cách tiếp cận của đối thủ có thể khiến các thương hiệu châu Âu đánh mất những điểm khác biệt vốn có mà không đảm bảo giành được lợi thế cạnh tranh.

Thay vào đó, Mate Rimac muốn các nhà sản xuất châu Âu tập trung vào những yếu tố tạo nên giá trị riêng của sản phẩm, đặc biệt là chất lượng hoàn thiện, vật liệu sử dụng và trải nghiệm của người ngồi trong xe.

Nội thất xe sang truyền thống là hình mẫu được Mate Rimac nhắc đến

Để minh họa quan điểm của mình, Mate Rimac lấy nội thất của Bentley Arnage làm ví dụ về cách một mẫu xe hạng sang tạo nên giá trị khác biệt.

Bentley Arnage được sản xuất trong giai đoạn 1998-2009, nổi bật với cách sử dụng vật liệu truyền thống như da thật, gỗ và thảm trải sàn dày. Bên cạnh đó, những nút bấm có cảm giác tiếp xúc rõ ràng, cửa gió điều hòa chắc chắn và cách hoàn thiện tỉ mỉ cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng của một mẫu xe sang.

ceo bugatti de xuat huong di khac giup o to chau Au canh tranh voi xe trung quoc hinh anh 2

Theo Mate Rimac, giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở từng trang bị riêng lẻ mà còn đến từ sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết. Một mẫu xe có thể không sở hữu màn hình lớn nhất hay công nghệ sạc nhanh nhất, nhưng vẫn tạo được sức hút nếu mang đến chất lượng vật liệu và trải nghiệm sử dụng khác biệt. Quan điểm này cũng đặt ra câu hỏi về xu hướng thiết kế nội thất ô tô hiện nay, khi nhiều hãng xe đang chuyển phần lớn chức năng điều khiển lên màn hình cảm ứng và giảm số lượng nút bấm vật lý.

ceo bugatti de xuat huong di khac giup o to chau Au canh tranh voi xe trung quoc hinh anh 3
ceo bugatti de xuat huong di khac giup o to chau Au canh tranh voi xe trung quoc hinh anh 4
ceo bugatti de xuat huong di khac giup o to chau Au canh tranh voi xe trung quoc hinh anh 5

Thay vì xem công nghệ là yếu tố duy nhất để nâng cao giá trị sản phẩm, Mate Rimac cho rằng các nhà sản xuất châu Âu nên cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào nghệ thuật chế tác, cảm giác sử dụng và những chi tiết có thể tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu.

Bài học từ ngành đồng hồ Thụy Sĩ

Mate Rimac ví chiến lược mà ông đề xuất với ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Theo ông, các hãng đồng hồ nước này không nhất thiết phải chiếm phần lớn thị trường toàn cầu về số lượng sản phẩm, bởi giá trị của ngành còn đến từ khả năng tạo ra lợi nhuận cao trên những sản phẩm có tính độc quyền và giá trị chế tác lớn.

Ông cho rằng các thương hiệu ô tô châu Âu cũng có thể tìm kiếm hướng đi tương tự bằng cách tập trung vào phân khúc riêng, thay vì cố gắng sản xuất những mẫu xe đáp ứng mọi nhu cầu và cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe Trung Quốc trên tất cả phương diện.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra thách thức đối với những nhà sản xuất có quy mô lớn như BMW, Mercedes-Benz hay Volkswagen. Những doanh nghiệp này cần phục vụ nhiều nhóm khách hàng và duy trì doanh số ở nhiều phân khúc khác nhau, do đó không thể chỉ dựa vào các mẫu xe siêu sang hoặc sản phẩm sản xuất với số lượng hạn chế.

Trong bối cảnh xe Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện tại châu Âu, đề xuất của Mate Rimac mang đến một góc nhìn khác về cách các thương hiệu lâu đời có thể duy trì sức cạnh tranh. Thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua thông số kỹ thuật và công nghệ, các hãng xe có thể khai thác những lợi thế về thiết kế, chất lượng hoàn thiện và di sản thương hiệu.

Dù vậy, đây mới là quan điểm chiến lược được Mate Rimac đưa ra, chưa phải định hướng chung được toàn ngành ô tô châu Âu thống nhất. Hiệu quả của cách tiếp cận này sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa bản sắc thương hiệu, đổi mới công nghệ, giá bán và nhu cầu thực tế của khách hàng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam khi áp đảo hoàn toàn trong danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2026 với hàng loạt dòng xe điện đạt lượng bàn giao kỷ lục, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho giai đoạn cuối năm.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam khi áp đảo hoàn toàn trong danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2026 với hàng loạt dòng xe điện đạt lượng bàn giao kỷ lục, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho giai đoạn cuối năm.

Cách Lexus ES 2026 thuyết phục người dùng Việt trong kỷ nguyên điện hóa
Cách Lexus ES 2026 thuyết phục người dùng Việt trong kỷ nguyên điện hóa

VOV.VN - Chính sách đang tạo thêm động lực cho cả Hybrid và xe thuần điện tại Việt Nam, Lexus ES 2026 đón sóng bằng hai lựa chọn điện hóa, từ ES 350h Hybrid dễ thích nghi đến ES 500e thuần điện, với giá từ 2,34 tỷ đồng.

Cách Lexus ES 2026 thuyết phục người dùng Việt trong kỷ nguyên điện hóa

Cách Lexus ES 2026 thuyết phục người dùng Việt trong kỷ nguyên điện hóa

VOV.VN - Chính sách đang tạo thêm động lực cho cả Hybrid và xe thuần điện tại Việt Nam, Lexus ES 2026 đón sóng bằng hai lựa chọn điện hóa, từ ES 350h Hybrid dễ thích nghi đến ES 500e thuần điện, với giá từ 2,34 tỷ đồng.

Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh
Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Thành Công (TC Group - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), trong tháng 9/2026, người Việt đã mua 3.872 xe Hyundai. Trong đó, Hyundai Tucson tăng mạnh với hơn 1.000 xe bán ra thị trường, nhiều hơn tháng 8/2026 397 xe.

Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh

Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Thành Công (TC Group - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), trong tháng 9/2026, người Việt đã mua 3.872 xe Hyundai. Trong đó, Hyundai Tucson tăng mạnh với hơn 1.000 xe bán ra thị trường, nhiều hơn tháng 8/2026 397 xe.

Doanh số VinFast tháng 9/2026 tăng trưởng ấn tượng với hơn 23.000 xe bàn giao
Doanh số VinFast tháng 9/2026 tăng trưởng ấn tượng với hơn 23.000 xe bàn giao

VOV.VN - VinFast công bố đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng 8/2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra thị trường tổng cộng 177.697 xe, tương đương với mức trung bình gần 20.000 xe bán ra mỗi tháng.

Doanh số VinFast tháng 9/2026 tăng trưởng ấn tượng với hơn 23.000 xe bàn giao

Doanh số VinFast tháng 9/2026 tăng trưởng ấn tượng với hơn 23.000 xe bàn giao

VOV.VN - VinFast công bố đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng 8/2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra thị trường tổng cộng 177.697 xe, tương đương với mức trung bình gần 20.000 xe bán ra mỗi tháng.

SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng
SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào cuộc đua ưu đãi mạnh trong khi Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage cùng nhiều mẫu xe khác đồng loạt tung ưu đãi sâu. Một số xe VIN 2024-2025 được đại lý giảm hàng trăm triệu đồng, kéo giá bán xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B.

SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào cuộc đua ưu đãi mạnh trong khi Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage cùng nhiều mẫu xe khác đồng loạt tung ưu đãi sâu. Một số xe VIN 2024-2025 được đại lý giảm hàng trăm triệu đồng, kéo giá bán xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn