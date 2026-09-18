Thời sự quốc tế tối 18/9: Nga nói trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản đàm phán về Ukraine

Xem thêm:
>> Ông Trump: Giám đốc CIA tham gia mọi khía cạnh đàm phán về Ukraine
>> Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đưa ra “quyết định lớn” về Iran khi chiến tranh bước vào thời điểm then chốt.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.
VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.
VOV.VN - Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga, tập trung vào lĩnh vực dầu khí, quốc phòng và các nước hỗ trợ Moscow né tránh lệnh trừng phạt.
VOV.VN - Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga, tập trung vào lĩnh vực dầu khí, quốc phòng và các nước hỗ trợ Moscow né tránh lệnh trừng phạt.
VOV.VN - Nga cáo buộc NATO đang thử nghiệm kịch bản phong tỏa Kaliningrad và cô lập các cảng phía tây bắc Nga, trong đó có St. Petersburg.
VOV.VN - Nga cáo buộc NATO đang thử nghiệm kịch bản phong tỏa Kaliningrad và cô lập các cảng phía tây bắc Nga, trong đó có St. Petersburg.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 15/9/2026): Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng oanh tạc cơ sở dầu Nga; Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ; Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, xung đột Yemen leo thang…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 15/9/2026): Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng oanh tạc cơ sở dầu Nga; Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ; Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, xung đột Yemen leo thang…
VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.
VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.