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Thời sự quốc tế tối 18/9: Nga nói trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản đàm phán về Ukraine

Thứ Sáu, 20:51, 18/09/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ khiến nỗ lực đi tới một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Xem thêm:

>> Ông Trump: Giám đốc CIA tham gia mọi khía cạnh đàm phán về Ukraine

>> Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?

PV/VOV.VN
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