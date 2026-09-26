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Ông Trump ủng hộ đàm phán kiểm soát vũ khí Mỹ - Nga - Trung Quốc

Thứ Bảy, 16:59, 26/09/2026
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VOV.VN - Trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc tiến hành các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Theo tài liệu do Nhà Trắng công bố sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 23-25/9, Tổng thống Trump đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Trong các cuộc trao đổi, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thảo luận về một số vấn đề quốc tế đang được quan tâm, trong đó có Nga, Triều Tiên và Iran.

Ong trump ung ho dam phan kiem soat vu khi my - nga - trung quoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng cho rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép áp đặt phí đối với hoạt động lưu thông qua các tuyến đường thủy quốc tế.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ diễn ra từ ngày 23-25/9. Nhà Trắng cho biết đây là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc trong hơn một thập kỷ.

Đề xuất của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga suy yếu đáng kể. Hiệp ước New START, thỏa thuận cuối cùng giới hạn lực lượng hạt nhân chiến lược của hai nước, đã hết hiệu lực vào tháng 2/2026. Trước đó, Washington nhiều lần cho rằng bất kỳ cơ chế kiểm soát vũ khí mới nào cũng cần tính đến Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh lâu nay không muốn tham gia các khuôn khổ hạn chế tương tự khi kho vũ khí hạt nhân của nước này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga.

Ông Trump từ nhiệm kỳ đầu đã thúc đẩy ý tưởng đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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