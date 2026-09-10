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Trung Quốc dọa “đáp trả” nếu Mỹ chèn ép các doanh nghiệp AI

Thứ Năm, 09:32, 10/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc gọi cáo buộc của Mỹ về việc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nước này “chưng cất” các mô hình của Mỹ trên quy mô công nghiệp là vô căn cứ, gọi đây là “hoạt động kỹ thuật và thương mại bình thường” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu doanh nghiệp bị chèn ép.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Trung Quốc và Mỹ có dấu hiệu leo thang sau các cáo buộc sao chép công nghệ của Washington.

trung quoc doa dap tra neu my chen ep cac doanh nghiep ai hinh anh 1
Một nhân viên đang huấn luyện robot hình người tại một cơ sở huấn luyện robot hình người ở thành phố Từ Hi, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong tuyên bố mới nhất đăng trên trang web chính thức tối muộn 9/9, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, cáo buộc của Mỹ về việc các công ty AI nước này tham gia vào việc “chưng cất” các mô hình của Mỹ trên quy mô công nghiệp là “vô căn cứ và thiếu cơ sở pháp lý”; cho rằng đây là bằng chứng thêm về việc Washington “sử dụng quyền lực quốc gia duy trì quyền bá chủ công nghệ và độc quyền về sức mạnh tính toán, nhằm kìm hãm cạnh tranh” trong lĩnh vực AI.

Theo Bắc Kinh, “chưng cất” là một hoạt động phổ biến để các mô hình học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực AI và về cơ bản là một phương pháp kỹ thuật trung tính được các nhà phát triển mô hình trên toàn thế giới sử dụng, bao gồm cả các công ty Mỹ. Do vậy, cáo buộc của Washington là “tiêu chuẩn kép”, là hành động “chính trị hóa và vũ khí hóa hoạt động kỹ thuật và thương mại bình thường trong ngành”.

Người phát ngôn khẳng định, nguyên thủ hai nước đã nhất trí khởi động cơ chế đối thoại liên chính phủ về AI. Trung Quốc sẵn sàng tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và chuyên nghiệp với phía Mỹ thông qua cơ chế này, theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và hợp tác cùng thắng. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cảnh báo: “Nếu phía Mỹ có những hành động kìm hãm các công ty AI Trung Quốc dưới chiêu bài chống lại việc chưng cất công nghệ, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả kiên quyết”.

Trước đó, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, cũng đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng phía Mỹ nghiêm túc thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, tránh đưa ra các cáo buộc vô căn cứ hoặc bôi nhọ Trung Quốc. Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về trí tuệ nhân tạo, hai bên nên tăng cường hợp tác”.

Những bình luận của Bắc Kinh được đưa ra sau khi một số cơ quan của Mỹ cáo buộc các công ty AI Trung Quốc đang tiến hành sao chép công nghệ quy mô lớn để có được năng lực từ các mô hình tiên tiến của nước này và khuyến nghị các biện pháp phòng vệ cho các công ty Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thậm chí cảnh báo nước này “sẽ không còn tương lai” nếu thua trong cuộc đua AI với Trung Quốc. Theo tuyên bố của phía Mỹ, các công ty được nêu tên trong cáo buộc bao gồm một số nhà phát triển mô hình lớn hàng đầu Trung Quốc, như DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba Group, MiniMax, StepFun và Z.AI.

Các tranh cãi mới này đang làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh công nghệ AI, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết AI sẽ là một trong những chủ đề thảo luận khi ông tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng này.

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Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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