Trung Quốc phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập 2 ngày, chiều 2/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ở thủ đô Cairo. Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố ủng hộ quyền tự quyết của các quốc gia Trung Đông, phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) sánh bước cùng người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi (bên phải) tại Sân bay Quốc tế Cairo ngày 1/9. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Ai Cập tăng cường nỗ lực chống lại chủ nghĩa đơn phương cũng như các hành vi bắt nạt. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ các quốc gia Trung Đông xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho khu vực. Ông nhấn mạnh người dân Trung Đông cần làm chủ các vấn đề của chính mình. Mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực, đều bị phản đối.

Nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng kêu gọi ủng hộ vai trò hiệu quả của Liên hợp quốc tại khu vực, hối thúc các thế lực bên ngoài từ bỏ chế độ “tiêu chuẩn kép” ở Trung Đông. Chủ tịch Trung Quốc đồng thời kêu gọi một giải pháp toàn diện về an ninh cho khu vực, nhấn mạnh rằng Palestine vẫn là gốc rễ của vấn đề tại Trung Đông, không thể bị bỏ qua hay gạt sang bên lề. Về căng thẳng tại eo biển Hormuz, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với các quốc gia khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải quốc tế.

Chuyến thăm hôm nay là chuyến thăm chính thức đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Ai Cập sau đúng 10 năm. Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Dinh Thống nhất ở thủ đô Cairo, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương. Ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng xanh, xe điện, hàng không vũ trụ, kinh tế số và công nghệ nông nghiệp hiện đại.

Ai Cập là quốc gia Ả rập và châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc vào năm 1956. Hai nước trở thành Đối tác chiến lược của nhau năm 1999. Sau đó 5 năm, vào tháng 12/2014, Bắc Kinh và Cairo quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện”.