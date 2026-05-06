Trung Quốc – Iran thảo luận về hòa bình Trung Đông

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã thông báo tình hình mới nhất của các cuộc đàm phán Iran – Mỹ, nhấn mạnh rằng khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự. Ông khẳng định Iran cam kết bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc, đồng thời tìm kiếm giải pháp toàn diện, lâu dài thông qua đàm phán hòa bình, trong đó vấn đề mở cửa eo biển Hormuz cũng được xem là ưu tiên cấp bách cần sớm giải quyết. Ông đánh giá cao bốn đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa giải và ngăn chặn chiến tranh.

Bày tỏ lập trường của Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc luôn tích cực thúc đẩy hòa giải và khuyên giải các bên tham chiến kể từ khi chiến sự bùng phát. Trung Quốc ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền và an ninh, đồng thời đánh giá cao cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran. Về vấn đề eo biển Hormuz, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan sớm đáp ứng mong muốn của cộng đồng quốc tế để đảm bảo lưu thông an toàn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc mong muốn cùng các nước Trung Đông xây dựng “Bốn Ngôi Nhà Chung”, giảm căng thẳng, chấm dứt chiến sự và thúc đẩy hòa bình lâu dài trong khu vực. Hai bên đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề nóng của quốc tế và khu vực khác, khẳng định sẽ tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, duy trì giao lưu cấp cao và thúc đẩy hợp tác có lợi trong mọi lĩnh vực.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng, đặc biệt là những diễn biến xung quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran vẫn đang bế tắc.

Theo giới phân tích, việc diễn ra chỉ ít ngày trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy vấn đề Iran và an ninh eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ là một nội dung trọng tâm trong đối thoại Mỹ - Trung. Bắc Kinh qua đó vừa phát tín hiệu duy trì ảnh hưởng với Tehran, vừa chuẩn bị vị thế ngoại giao trước cuộc gặp cấp cao với Washington.