Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tái khẳng định “giải pháp hai nhà nước” là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề Palestine.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog bên lề hội nghị thượng định Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) diễn ra ở Baku, Azerbaijian. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Hội nghị Phối hợp Hành động và các Biện pháp Xây dựng Lòng tin ở Châu Á (CICA). Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, thúc đẩy hòa bình và hòa giải trong khu vực là nền tảng của chính sách Trung Đông của Trung Quốc. Theo ông, vấn đề Palestine là bất công lịch sử lớn nhất của thế kỷ, còn “giải pháp hai nhà nước” là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề này.

Ông Vương Nghị nhận định, tình hình Trung Đông hiện vẫn căng thẳng kéo dài, hòa bình và an ninh chưa đến gần. Ông cho rằng, việc cấp bách hiện nay là mở hoàn toàn các hành lang tiếp cận vào Dải Gaza, không để khoảng 2 triệu dân thường tiếp tục chật vật bên bờ sinh tồn và không cho phép thảm họa nhân đạo tiếp tục lan rộng.

Về Bờ Tây sông Jordan, ông kêu gọi Israel chấm dứt và đảo ngược việc thiết lập khu định cư. Ông cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế thực hiện quan điểm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, thúc đẩy các bên sớm trở lại đối thoại, hiệp thương nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, vấn đề Palestine là cội nguồn của vấn đề Trung Đông. Ông khẳng định, cả người Do Thái và người Palestine đều có quyền sống trong hòa bình và quyền xây dựng quốc gia độc lập. Ông Vương Nghị bày tỏ niềm tin rằng, nếu các bên kiên trì lý niệm hòa bình, giữ vững quyết tâm vì hòa bình, tìm kiếm con đường hòa bình theo hướng cùng tiến và kiên định với “giải pháp hai nhà nước”, nền hòa bình mà nhân dân mong mỏi cuối cùng sẽ đến.