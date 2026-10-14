Ông Trump cho rằng Nga và Trung Quốc không hỗ trợ Iran

Phát biểu trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã thấy các bình luận từ những người chỉ trích cho rằng Trung Quốc và Nga đang giúp Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu hai nước này có liên quan thì mức độ cũng “rất thấp”, đồng thời khẳng định ông “hoàn toàn không tin” họ đang giúp Tehran. Ông Trump cho rằng Trung Quốc và Nga “có quá nhiều thứ để mất” và nếu có sự can dự, Mỹ sẽ biết rất nhanh chóng.

Tuyên bố của ông Trump trái ngược với một số đánh giá tình báo Mỹ được đưa ra trong những tháng gần đây. Các báo cáo tình báo cho rằng Nga và Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran, trong đó có hình ảnh vệ tinh phục vụ xác định mục tiêu và một số linh kiện vũ khí.

Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc và Nga không hỗ trợ Iran (Ảnh: Reuters).

Mỹ và Iran đã rơi vào xung đột từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, còn Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và các nước vùng Vịnh có căn cứ Mỹ.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần mô tả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin là “trung lập” trong cuộc chiến với Iran. Hồi tháng 7, ông nói tin rằng Trung Quốc và Nga sẽ không hỗ trợ Tehran, nhưng cảnh báo nếu hai nước can thiệp thì điều đó sẽ “rất tồi tệ” đối với họ.

Nga từng cảnh báo cuộc chiến với Iran có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Trung Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Tehran. Bắc Kinh và Moscow đều duy trì quan hệ gần gũi với Iran, nhưng Washington cho đến nay vẫn tránh công khai cáo buộc trực tiếp hai nước này can dự sâu vào cuộc chiến.

Tháng trước, trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump được cho là đã cảnh báo ông Tập không hỗ trợ Iran và nhận được bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ không làm như vậy. Cảnh báo này được đưa ra sau các báo cáo cho rằng Trung Quốc đã cung cấp cho Iran một số thiết bị liên quan tới phòng không và hỗ trợ Tehran né tránh trừng phạt dầu mỏ.

Trước đó, ông Trump cũng bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã nhận hình ảnh vệ tinh từ các thực thể Trung Quốc về một căn cứ tại Jordan trước vụ tấn công khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tháng 7.